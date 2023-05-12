Яркую бабочку назвали в честь Саурона из «Властелина колец»

Недавно обнаруженные виды бабочек с яркими оранжевыми и черными отметинами названы в честь жестокого правителя Мордора. Все для того, чтобы людям захотелось узнать о них больше и сохранить уязвимых насекомых.

Исследователи обнаружили новый род бабочек. Их отличительная черта – характерные оранжевые крылья и пятна на них, похожие на глаза. Такой внешний вид побудил команду ученых назвать этот род именем Саурона, тёмного владыки Мордора, чье всевидящее огненное око наводило ужас на Средиземье в саге Джона Толкина «Властелин колец».

В новый род входят два вида – Saurona triangula и Saurona aurigera. Оба выделяются своими отметинами ярко-оранжевого и угольно-черного цветов, хотя вряд ли вызывают такой же ужас, как жестокий Саурон. Они довольно маленькие даже по меркам бабочек. Но тем не менее, они заставляют лепидоптерологов трепетать – от страха за уязвимых насекомых, которых едва открыли для науки, но уже могут потерять.

«Бабочки испытывают огромное давление на популяцию из-за потери среды обитания. Нам критически необходимо выявлять и изучать новые виды до того, как их время на этой планете истечет. Нарекая их необычными именами, мы можем привлечь внимание общественности к тому, что происходит с бабочками, которым сейчас приходится несладко во всем мире», – Бланка Уэртас, соавтор исследования.

Во всем мире бабочкам угрожает опасность из-за повсеместного разрушения среды обитания, пестицидов и ускоряющегося изменения климата.

Учёные, которые обнаружили новый род крылатых Сауронов, входят в международную группу исследователей, которая более десяти лет занимается поиском новых видов бабочек. Они уже успели оценить более 400 видов бабочек с использованием передового анализа ДНК и других методов. Это позволило науке по-новому взглянуть на хрупких насекомых.

Пока обнаружено только два вида бабочек рода Saurona. Однако считается, что в дикой природе существует еще много неоткрытых видов.

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«По сути, присвоение им имен знаменитых персонажей помогает пробудить к ним интерес людей, а это важно для их сохранения», – Бланка Уэртас.

Ранее в честь Саурона уже называли один вид жуков, лягушку и динозавра. Кроме того, несколько десятков других существ получили имена, относящиеся к различным персонажам «Властелина колец». К ним относятся долгоносик-Голлум (Macrostyphlus gandalf), акула-Голлум (Gollum attenuatus) и летучая мышь-хоббит из Новой Гвинеи – Syconycteris hobbit.

Также «Око Саурона» использовалось в качестве прозвища для нескольких астрономических объектов, включая далекие галактики, а также звездную систему HR 4796A, и даже использовалось для обозначения древнего подводного вулкана, обнаруженного недалеко от острова Рождества в Индийском океане.