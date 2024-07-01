Эксперты пояснили, почему ежи опасны для дачников

Эти милые комочки могут быть источником опасных заболеваний

Любителям природы посоветовали остерегаться ежей на дачных участках, и в случае их обнаружения гнать животных прочь.

Дело в том, что здоровые ежи редко приближаются к местам обитания людей, скорее так поступят приболевшие животные – например, заражённые бешенством. Это инфекционное заболевание поражает летом до 10% общей популяции ежей, поэтому нужно максимально остерегаться их укусов.

Более того, эксперты отмечают, что ежи могут быть переносчиками бактерий, которые вызывают другие острые инфекции, такие как лептоспироз или туляремия.

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А ещё ежи могу перемещать на себе распространенных в мире иксодовых клещей – в свою очередь переносчиков клещевого энцефалита и боррелиоза. Ежи много времени проводят в траве, поэтому и собирают на своих иголках полчища этих опасных членистоногих. Благодаря этой особенности, паразитологи даже начали использовать ежей для подсчёта клещей в природных очагах энцефалита. Самого млекопитающего их игольчатая «щётка» защищает от укусов кровососов, а вот взявших ежей в руки уже нет.

Конечно, ежи также могут быть полезны для дачников, так как поедают насекомых-вредителей. Но эти плюсы вряд ли перевешивают риски.