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За один день в Индии 12 человек погибли от ударов молний

Фото: Wikimedia Commons

Еще 14 человек пострадали, но выжили.

Правительство штата Одиша сообщило о 12 погибших жителях от удара молний, произошедших по всему штату. Удары молний унесли жизни четырех человек в районе Хурда, двоих в Болангире и по одному в Ангуле, Боуде, Гаджапати, Джагацинхпуре, Дхенканале и Пури, сообщил офис специального комиссара по оказанию помощи (SRC). Еще 14 человек получили ранения.

Также сообщается, что от ударов молний погибли восемь коров – животных, считающихся священными в Индии.

В Одише 2 сентября всего за 90 минут выпало более 100 мм осадков. Во второй половине дня было зафиксировано 36 597 молний в облаках и 25 753 молний, обрушившихся на землю.

По данным местного метеорологического центра, угроза для жизни людей сохраняется, поэтому жителям рекомендуется укрываться в безопасных местах во время грозовой активности.

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