За сбитого поездом амурского тигра РЖД пришлось заплатить 2,4 миллиона рублей

Эту сумму РЖД выплатили государству в качестве компенсации ущерба.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатила государству более двух миллионов рублей за амурского тигра, сбитого поездом — об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Грузовой состав сбил хищника на 8667-м километре перегона Дальневосточной железной дороги Аван-Котиково (Вяземский район Хабаровского края).

После инцидента транспортная прокуратура обратилась в суд с иском против компании — надзорное ведомство потребовало выплатить компенсацию за погибшего тигра. Размер ущерба, причиненного дикой природе гибелью краснокнижного животного, оценили в 2,4 миллиона рублей.

«Ответчик, не дожидаясь судебного решения, ущерб возместил, перечислив денежные средства на счет Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

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Амурские тигры обитают в России на территории Хабаровского и Приморского краев. По данным специалистов, сейчас в дикой природе России живет более 600 этих хищников.

Ранее сообщалось, что сотрудники приморского нацпарка «Земля леопарда» выявили самого крупного амурского тигра, проживающего там. Им оказался зверь-исполин под номером T38 — по визуальной оценке специалистов, вес этого самца составляет не менее 200 килограмм.