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Зачем бабочка пьет птичьи слезы? Редкое видео

Зачем бабочка пьет птичьи слезы? Редкое видео

Некоторые насекомые добывают воду и химические элементы из слезной жидкости позвоночных – в основном, рептилий. Но однажды появились свидетельства того, как бабочка использует для этого птицу.

Бразильский биолог Леандро де Лима Мораес (Leandro de Lima Moraes) занимался изучением тропических насекомых. Однажды ночью в окрестностях реки Солимойнс (участок Амазонки) он наблюдал за необычной трапезой бабочек Gorgone macarea – и даже снял одну из них на видео.

В течение ночи ему удалось увидеть двух особей G.macarea: каждая из этих бабочек направляла хоботок к глазу и пила из него слезную жидкость. Интересно, что «жертвами» обеих бабочек стали птицы одного вида – ручьевые муравьянки Hypocnemoides melanopogon. При этом птиц подобное вторжение не тревожило: возможно потому, что по ночам они способны впадать в оцепенение.

Само по себе явление лакрифагии (питание выделениями из глаз) известно: некоторые виды чешуекрылых тоже пьют слезы, но в качестве поставщика минералов и витаминов они выбирают черепах или крокодилов. Науке было известно только два вида бабочек, которые питались на птицах: мадагаскарская Hemiceratoides hieroglyphica и южноамериканская Azeta melanea, a потому наблюдения Леандро Мораеса оказались особенно ценны.

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