Зачем диких зубров релоцировали в Северную Осетию?

Всемирный фонд дикой природы перевез шестерых зубров из Карачаево-Черкесии в Турмонский заказник Северной Осетии. В скором времени ожидается новый привоз рогатых гигантов. Разбираемся, зачем переселять диких зубров в новые земли.

Что произошло?

Шесть зубров из Архызской группировки покинули родные пенаты и переехали в Северную Осетию, чтобы пополнить ряды самой молодой группировки из трех имеющихся на российском Кавказе – Турмонской. Её формированием Всемирный фонд дикой природы при поддержке Минприроды Северной Осетии и ГБУ «Беркут» занялся в 2015 году, построив карантинный вольер.

В 2018 и 2020 гг. Фонд перевез из питомника Окского заповедника на территорию заказника 18 чистокровных животных. Зубры прекрасно адаптировались и дали потомство.

Фото: Михаил Клименко / Всемирный фонд дикой природы

Зачем перевезли зубров?

Причин для релокации зубров из Карачаево-Черкесии в Северную Осетию несколько:

Во-первых, Архызская группировка достигла оптимальной численности для той территории, где она обитает. Проще говоря, большему количеству зубров в Архызском ущелье жить будет некомфортно, особенно в зимний период. Снег заставляет зверей спускаться с альпийских лугов вниз, а выход из ущелья перегораживает поселок Архыз, да и дальше территории заняты людьми. Чтобы удержать зубров на охраняемой территории сотрудники Тебердинского нацпарка при поддержке Всемирного фонда дикой природы постоянно подкармливают зубров в зимний период.

Вторая причина вытекает из первой. Рост численности группировки заставляет животных искать новые места территории. У зубров роль первопроходцев берут на себя самцы, именно они покидают родные просторы в поисках новых мест. Такому крупному животному как зубр и территории нужны большого размера. А внизу расположены поля и поселки, и появлению зубров не везде рады. Такие ситуации могут быть причиной конфликтов с местным населением.

Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на территорию и минимизировать конфликты между зубрами и людьми, было принято решение об отлове части животных и их переселении в Турмонский заказник, где для обитания большого количества рогатых гигантов есть все условия.

Фото: Михаил Клименко / Всемирный фонд дикой природы

Почему это важно?

Уникальность события состоит в том, что зубров удалось отловить из природной, дикой, группировки.

«Стоит сказать, что отлов диких зубров в природе проведен на Северном Кавказе впервые. Ничего подобного прежде не было. Ранее животные завозились на Северный Кавказ из питомников, в которых отлов налажен в течение десятилетий. В питомниках зубров подкармливают ежедневно, они чаще видят и больше доверяют человеку, – объясняет Роман Мнацеканов, старший координатор проектов Представительства Всемирного фонда дикой природы в экорегионе «Росийский Кавказ». – Для нас и сотрудников Тебердинского нацпарка это первый, очень ценный и успешный опыт, который мы будем использовать в дальнейшем. Учитывая сложности этого процесса будем делиться профессиональными навыками с коллегами».

Реклама

Фото: Михаил Клименко / Всемирный фонд дикой природы

Как готовились к переезду?

Прежде, чем поймать и перевезти зубров, была проделана многомесячная работа. Всемирный фонд дикой природы и Тебердинский нацпарк, при поддержке партнеров Стратегии по сохранению зубра в России, построили в Архызском ущелье отловной вольер, сенохранилища, а также закупили корм для подкормки зубров в зимний период.

Нужно было добиться, чтобы животные самостоятельно заходили в вольер. Поэтому после того как животные спустились вниз по ущелью, кормление их осуществлялось только в отловном вольере. Сложность заключалась и в выборе животных для отлова, так как в 2022 году в Архызской группировке родилось 10 телят (самое большое количество за последние 10 лет).

Все сложности были преодолены и в конце декабря животные были закрыты в отловном вольере для прохождения 30-дневного карантина. После заключения государственного ветеринарного инспектора зубры были отловлены в специальные клетки для перевозки и оперативно доставлены в Турмонский заказник, где состоялся выпуск.

Фото: Михаил Клименко / Всемирный фонд дикой природы

Что дальше?

Ближайший месяц шесть зубров проведут в карантинном вольере на территории Турмонского заказника, согласно требованиям ветеринарного законодательства. Огороженная территория составляет 5 га.

В течение всего месяца зубры будут получать в кормушках сено, комбикорм и каменную соль, которая нужна животным для получения минералов. Однако самое главное, что в вольере под снегом полно свежей ежевики, которая является главным лакомством для зубров и которую было не так-то просто найти в Архызе. После прохождения карантина животные будут выпущены в природу и, вероятно, присоединятся к своим сородичам.

Кроме этого, в ближайшее время планируется еще одно пополнение Турмонской группировки. Но в этот раз отлов будет проведен уже из группировки, которая обитает на территории Цейского заказника и Северо-Осетинского государственного заповедника. Этим животным карантин соблюдать не придется, потому что родной регион они не покидают.

Фото: Михаил Клименко / Всемирный фонд дикой природы

Справка По данным учета 2022 года, на российском Кавказе обитает 180 чистокровных зубров: 36 в Архызе (Тебердинский нацпарк), 117 в Цейском заказнике и 27, с учетом вновь привезенных, в Турмонском заказнике. Планируемый учет в феврале – марте 2023 года позволит актуализировать эти данные (наверняка в сторону увеличения). Ардонско-Урухское междуречье – оптимальное место для обитания группировки. Здесь может обитать свыше 300 зубров. Часть этой территории имеет природоохранный статус — 12,6 тыс. га входят в состав регионального заказника «Турмонский». В 2021 году Минприроды России приняло Стратегию по сохранению зубра в России, созданную по инициативе Всемирного фонда дикой природы и рассчитанную до 2030 года. В рамках реализации Стратегии Фонд проводит мероприятия по увеличению численности чистокровных зубров на Северном Кавказе для создания устойчивых саморегулируемых популяций этого реликтового животного.