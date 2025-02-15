Зачем эти личинки «надевают» на свои ягодицы поддельное лицо?

Маска помогает этим насекомым проникать и социально интегрироваться в термитниках.

Международная группа исследователей обнаружила в горах Марокко необычных мух-притворщиков. Личинки этого вида из семейства каллифорид научились формировать на задней части тела «маску» с ложными глазами и усиками. Это помогает им имитировать внешний вид окружающих их термитов-жнецов, в чьи гнёзда они пробираются.

Новый вид был обнаружен биологами случайно во время изучения бабочек и муравьев в горном хребте Антиатлас на юге Марокко. Подняв камень, они наткнулись на термитник, внутри которого среди муравьев наблюдалось несколько личинок неизвестного вида мух. Выглядели они довольно странно.

На задней части тела личинки ученые заметили так называемую «маску термита»: ложную голову с усиками и щупиками тех же размеров, что наблюдаются у крупных термитов-жнецов из рода Anacanthotermes. В отличие от многих других семейств термитов, у жнецов есть функциональные глаза, благодаря которым они могут в сумерках находить траву. Ловкие личинки мух научились имитировать и это приспособление: на их «втором лице» можно заметить ложную пару глаз, которая на самом деле является дыхательными отверстиями личинки.

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Момент предположительного кормления термитов-жнецов и личинок мухи (Calliphoridae) методом «рот в рот» в лабораторных условиях Фото: Vlad Dinca / The Institute of Evolutionary Biology (IBE)

Ко всему прочему, с помощью химической маскировки личинки мух научились воспроизводить специфический запах термитов, который уникален для каждой колонии. Благодаря такой хитроумной адаптации, личинки мух извлекают настоящую выгоду от сожительства с термитами, которым вообще-то свойственно убивать нежданных гостей прямо на месте.

В случае же с личинками под прикрытием термиты не только оставляли их в живых, но даже заботились о самозванцах. Когда исследователи принесли личинки мух и термитов в лабораторию, они заметили, что первые селились в самых густонаселённых местах гнезда и получали множество внимания от термитов. Хозяева гнезда чистили и «кормили» притворщиков.

Исследователи отнесли личинок к роду мух Rhyncomya, но вырастить их в лабораторных условиях до взрослой стадии не смогли. Биологи предполагают, что им удалось наблюдать поведение нового для науки и довольно редкого вида мух – и явно очень предприимчивого.