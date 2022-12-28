Зачем морским выдрам деньги?

Самый маленький среди морских млекопитающих, обладатель самого густого в мире меха, дружелюбное животное – калан – находится под угрозой полного исчезновения. Чтобы сохранить редкий вид, необходимо снарядить дорогостоящую экспедицию на Курильские острова.

В последние годы численность каланов начала резко сокращаться во всем его ареале, при этом до сих пор неизвестно, почему именно. Ученые считают, что причин может быть сразу несколько: состояние кормовой базы, беспокойство проходящими судами, загрязнение акватории, браконьерство и другие факторы. Но для сохранения этого редкого морского млекопитающего необходимо знать точную причину.

Помочь найти ответ должна экспедиция WWF России на Курильские острова летом 2023 года. Группа ученых пойдет от Петропавловска-Камчатского к острову Уруп, совершая попутные наблюдения за каланами на других островах.

Специалисты изучат половозрастную структуру групп, попытаются выяснить причины гибели павших каланов, которые им встретятся, проанализируют воздействие человека на среду обитания каланов, изучат состояние кормовой базы животного и его местообитания. Благодаря собранным данным получится сформулировать первостепенные шаги по сохранению вида.

Фото: Алексей Перелыгин / Всемирный фонд дикой природы

«Экспедиция – это очень дорого. В рамках нашей декабрьской кампании “Новогодняя благотворительность” мы поставили себе цель собрать минимальные 5.400.000 рублей – именно такая сумма нам нужна, чтобы только начать процесс подготовки к экспедиции в начале года: зафрахтовать судно и закупить оборудование», – Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками Всемирного фонда дикой природы.

«Транспорт и оборудование – наверное, самая дорогая часть при подготовке любой природоохранной экспедиции. Дикая природа, как правило, сохранилась в труднодоступных местах, куда добираться сложно, долго и дорого. Одна только логистика на берегу обойдется в полмиллиона рублей: это билеты до Петропавловска-Камчатского для учёных, перевозка оборудования и так далее.

И хотя иногда для наблюдений достаточно терпения, бинокля и блокнота, современные технологии дают возможность изучать животных куда более эффективно. Например, дроны помогают не только рассмотреть калана, не беспокоя его, но и обнаружить его в зарослях келпа, что с берега не всегда удается сделать. Но они, к сожалению, куда дороже блокнотов», – рассказывает Анна Филиппова, главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы по морским охраняемым территориям.

Фото: Алексей Перелыгин / Всемирный фонд дикой природы

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Экспедиция в цифрах Аренда судна, которое отправится на помощь каланам, будет стоить 3 млн 780 тыс. рублей на 21 день. Сумма включает топливо, воду, питание всей научной группы и аренду двух моторных лодок с бензином.

Также, чтобы группа ученых могла разделиться во время экспедиции и успеть больше, необходимо приобрести третью моторную лодку – это обойдется в 350 тыс. рублей.

Для безопасного наблюдения за животными потребуются мощные квадрокоптеры, передающие качественное изображение на расстояние до 12 километров – на это необходимо собрать 900 тыс. рублей.

Еще средства пойдут на анализ собранных проб, на покупку холодильника, в котором будут храниться эти пробы во время экспедиции, а также на транспортные расходы участников экспедиции.

Фото: Алексей Перелыгин / Всемирный фонд дикой природы

Сбор средств на проект «Спасем каланов Курильских островов» проходит во время новогодней благотворительной кампании Всемирного фонда дикой природы. Чтобы совместить полезное с приятным, Фонд запустил флешмоб #якаланюсь в социальных сетях, предлагая пользователям ненадолго замедлиться в праздничной суете.

Подробное определение нового слова «каланиться» размещено на сайте кампании 2023.wwf.ru.

Там же можно определить, какой вы новогодний калан, а также помочь сохранить популяцию вида: в благодарность каждый любитель животных получит набор целительных поз выдра-йоги, интересную книгу и уморительный стикерпак – все, что нужно, чтобы «каланиться» все праздники!