Зачем собаки крутятся на месте перед сном?

Ритуал «кружения» домашнего питомца имеет исторические причины.

Возможно вы не раз замечали, что прежде чем поудобнее улечься, ваша собака словно «наматывает круги» вокруг спального места. Зоологи поясняют, что подобное поведение связано не только с физиологической необходимостью наладить процесс кровообращения перед сном, но и с исторической поведенческой особенностью.

Дело в том, что диким предкам современных собак приходилось самостоятельно создавать для себя удобное местечко для сна. Во время повторяющихся движений по кругу их предки топтали и приминали под себя траву или другую растительность, а также отпугивали змей или небольших хищников поблизости.

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Подобное кружение к тому же сигнализировало другим животнм, что это место остаётся за собакой и делить она его ни с кем не собирается. Современные одомашненные звери переняли этот ритуал от предков и продолжают придерживаться его даже если вокруг безопасно, а удобная кушетка уже мало напоминает дикие заросли травы!