Зачем в океаны сбрасывают синтетические фекалии китов?

Так исследователи собираются восстанавливать морские экосистемы и бороться с изменениями климата.

Это может прозвучать не самым приятным образом, но факт остаётся фактом: фекалии китов являются ценнейшим удобрением для мирового фитопланктона, стимулируя его цветение. Фитопланктон же не только сам по себе важный источник пищи для полчищ рыб, ещё он массово поглощает углекислый газ из атмосферы, производя кислород и тем самым «очищая» планету.

Однако массовая охота на китов в XX веке из-за большого спроса на китовый жир и ус привела к уничтожению до 99% мировой популяции этих млекопитающих. Соответственно, всё меньше китов справляют нужду у поверхности к океана, из-за чего огромный поток фосфора, азота и железа, которым богаты экскременты этих животных, просто не доходит до фитопланктона.

Недавний эксперимент учёных из Норвежского института морских исследований показал, что один кит в архипелаге Шпицберген в Арктике ежедневно выделяет около 40 килограммов фекалий. С учётом того, что на архипелаг ежегодно мигрируют примерно 15 тысяч китов, общая масса их испражнений в день достигает около 600 тонн – это эквивалентно семи тоннам азота и десяти тоннам фосфора. Огромная масса полезных веществ для фитопланктона!

Исследователи из WhaleX Foundation под руководством морского биолога Эдвины Таннер придумали, как решить проблему растущей концентрации углекислого газа в атмосфере из-за уменьшения испражнений китов: они изобрели синтетические китовые фекалии, насыщенные азотом, фосфором и микроэлементами, и планируют «выпустить» их в открытое море.

Теннер поделилась своими разработками с американским изданием Smithsonian Magazine:

«Это более целостный подход, – отметила исследователь. — Он восстанавливает экосистемы, развивает рыбные запасы и усиливает естественные методы».

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В декабре 2021 года команда уже провела эксперименты с искусственными фекалиями и слила более 360 литров синтетического вещества в Тасманово море у восточного побережья Австралии. Однако в тот раз они выбрасывали массы с лодки прямо в море и не смогли точно отследить прогресс своего эксперимента.

Теперь же команда надеется поступить умнее. В 2025 году они планируют сбросить в Тасманово море три «биопада» – массивных цилиндра, заполненных водой и искусственными фекалиями — и проследить, как в этих бочонках будут прорастать микроводоросли. После 4-7 дней наблюдений и измерений количества «захваченного» углерода, команда отправит содержимое биопадов в океан.

В идеале учёные надеются распространить искусственные испражнения как минимум на 300 участках мирового океана, которые больше всего страдают от потери питательных веществ и отсутствия фитопланктона. По их расчетам, это позволит удалять из атмосферы до 1,5 миллиардов тонн углекислого газа в год.

Это не единственный подобный эксперимент. Международный проект по регенерации морской биомассы от химика Дэвида Кинга из Кембриджского университета в Англии подразумевает разбрасывание на поверхности океанов не жидких «каловых» искусственных масс, а богатую на питательные вещества «пыль», смешанную с запеченной рисовой шелухой, чтобы удерживать полезные свойства как можно дольше. Экспериментом уже заинтересовались власти полинезийских стран Тонги и Тувалу.