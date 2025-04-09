У ученых нет единого мнения о происхождении и назначении полосок на теле зебры. Но есть несколько самых вероятных версий.

Зебры – подрод рода лошади, включающий три вида: равнинная, пустынная и горная. Ранее эти животные были распространены по всей Африке, но сейчас в северной части континента они полностью истреблены. Черно-белая полосатая окраска у каждой зебры уникальна; ее можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. По рисунку детеныш зебры узнает свою мать.

В описании окраски зебры ранее встречались две взаимоисключающие позиции: «белая лошадь в черную полоску», или же наоборот. В последние годы большинство ученых склоняется к тому, что зебра – это «черная лошадь в белую полоску». Всё потому, что исследования эмбрионов показали наличие у них темного кожного покрова, а белые полосы формируются уже на более поздних стадиях развития плода.

Нет и единого мнения, зачем зебрам нужны полоски. Последние исследования в основном сконцентрированы только на трех причинах: защита от насекомых, терморегуляция и защита от хищников.

В рамках одного из исследований, проведенных несколько лет назад учеными из университета Квинсленда в Австралии и Лондонского университета, был проведен эксперимент. Разработали компьютерную модель, которая показала, что полоски сбивают с толку и хищников, и кровососущих насекомых.

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В мировой практике с начала XX века используется так называемый Dazzle camouflage: рисунок, состоящий из полос различной длины и ширины наносится на боевую технику не для маскировки объекта, а для того, чтобы противник не мог на глаз определить размеры, форму, направление и скорость движения техники. Еще одно название этой разновидности камуфляжа, Razzle Dazzle, переводится с английского как «суматоха», точно описывая производимый им эффект.

Вместе с тем, ученые также предполагали, что яркие белые и черные полосы на теле зебры ослепляют хищников. Звучало мнение, что на тусклом сером фоне равнин такая окраска делает зебр «невидимыми» – они сливаются с пейзажем. С помощью компьютерных имитаций, основанных на алгоритмах обнаружения движения, ученые установили, что речь все же в первую очередь идет об оптических иллюзиях.

Хищник перед нападением должен точно оценивать и скорость, и размеры жертвы. В случае с бегущей зеброй это сделать крайне сложно: широкие диагональные полосы на боках, узкие вертикальные полосы на спине и шее дезориентируют смотрящего. С теми же трудностями сталкиваются насекомые: они не могут понять, куда им приземлиться, поскольку поверхность постоянно «меняется».

Эффект особенно усиливается в то время, когда зебры передвигаются стадом. Исследователи проводят параллель с другими полосатыми представителями мира фауны – это, например, рыба зебровидный дасцилл (Dascyllus aruanus) или змея желтогубый плоскохвост (Laticauda colubrina). Яркие полоски не привлекают к ним врагов, выполняя, по всей видимости, те же функции «сбивания с толку».