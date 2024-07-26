Загадочная болезнь заставляет черноморских дельфинов выбрасываться на берег

Больше сотни азовок – подвида морских свиней – выбросились на сушу в Крыму. По словам куратора волонтёров центра «Безмятежное Море», причина такого поведения — болезнь.

За последние месяцы в Крыму было обнаружено более ста выбросившихся на берег морских млекопитающих. Об этом рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» Елена Коновалова, куратор волонтеров центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

По словам эксперта, большинство из дельфинов это азовки, или азовские дельфины (Phocoena phocoena relicta) – черноморский подвид из семейства морских свиней.

По словам Коноваловой, выбрасываться на мелководье животных подтолкнула болезнь. Дельфинов в крайне тяжёлом состоянии находят и на общественных пляжах, и в отдаленных районах. Многие из них на момент обнаружения уже не могли самостоятельно дышать и плыть. Волонтёры оказывали им посильную ветеринарную помощь прямо на месте. Некоторые из морских свиней погибли еще до приезда спасателей.

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«Мы выходили в мае-июне в море у побережья Севастополя и наблюдали у азовок необычное заболевание. Ранее мы его не фиксировали, и оно является достаточно заразным и передается от животного к животному», – пояснила Коновалова.

Неделю назад центр опубликовал фотографии азовок с сильными поражениями кожи и истощением. По словам волонтёров, такие симптомы они заметили ещё в море – но ранее они не наблюдались. У азовок был обнаружен гепатит с жировым перерождением печени, гастрит с желудочным кровотечением и другие симптомы. Тогда волонтёры предположили, что подобная картина характерна для вирусной инфекции.

Сейчас учёные выясняют причины заболевания. Они настоятельно рекомендуют жителям и гостям полуострова при обнаружении выбросившихся дельфинов не трогать их руками, не выпускать их обратно в море, а обратиться за помощью к сотрудникам МЧС или позвонить на горячую линию «Безмятежного моря». Также важно сфотографировать животное и указать место его обнаружения.