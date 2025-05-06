Загадочная пирамида в амазонских джунглях. Священное место или что-то другое?

Одинокий холм находится так глубоко в тропических лесах, что до него до сих пор не могут добраться.

Над плоским ландшафтом амазонских джунглей в восточном Перу гордо возвышается 400-метровый холм, происхождение которого остается загадкой и по сей день.

Серро-Эль-Коно – одинокий холм, по виду напоминающий пирамиду, считается среди местных народов не просто «конусной» возвышенностью, а настоящим сакральным местом. Возвышенность почитается племенами как «андский апу» — священный горный дух или бог. Мифы коренных племен предполагают, что боги-апу появились из Земли, чтобы направлять и защищать местных людей.

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В научном же мире происхождение Серро-Эль-Коно остается предметом споров: образование имеет необычную пирамидальную форму и остается изолированным от остальной части горного хребта. Предполагается, что конусный холм может являться потухшим вулканом, но исследовать его довольно сложно из-за удаленного расположения образования среди лесов национального парка Сьерра-дель-Дивизор. Ещё одно предположение заключается в том, что холм находится на руинах древней пирамиды, которую построили предки местных коренных народов.

Как бы то ни было, таинственная пирамида выглядит завораживающе. Покрытая лесами, она является домом для множества редких видов, включая ягуаров, разнообразных обезьян и гигантских броненосцев. В ясный день холм можно разглядеть даже с расстояния в 400 километров.