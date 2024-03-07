Загадочную большеротую акулу впервые поймали у Занзибара и продали на рынке за 17 долларов

Эти животные были впервые обнаружены в 1976 году, и за всю историю их было замечено менее 280 особей: мы очень мало знаем об этом загадочном виде.

Очень пелагическая большеротая акула (Megachasma pelagios) недавно была впервые замечена в Восточной Африке. Ее обнаружили на рынке Занзибара, где она была выставлена на продажу после того, как ее поймали и убили. Недавнее наблюдение стало лишь шестым случаем, когда большеротую акулу когда-либо находили у берегов Африки. Морской биолог Ретт Х. Беннетт из Общества охраны дикой природы объясняет значение находки.

Название рыбы происходит от ее большого рта, занимающего больше половины головы. Впервые она была обнаружена, когда одна особь запуталась в якорной цепи военного катера на Гавайях. С тех пор в мире было замечено менее 280 большеротых акул. Об этом виде известно не так много.

Официально зарегистрировано, что длина акулы-большерота может достигать семи метров, что даже больше, чем длина большой белой акулы, которая может вырастать до 6,4 метра в длину. Однако большинство зарегистрированных на сегодняшний день большеротых акул имеют длину менее 5,5 метров. Это примерно длина тигровой акулы или рост взрослого жирафа.

Это не высший хищник, питающийся тунцом или морскими млекопитающими, а скорее фильтратор, питающийся планктоном, и самый маленький из трех видов акул в мире, которые являются фильтраторами. Большеротых акул почти никогда не видели, что позволяет предположить, что это, вероятно, одиночный тип животных.

Фотографии большерота, найденного при продаже на острове Пемба на Занзибаре Фото: Tanzania Marine Programme

Реклама

Данная конкретная особь кустарным рыболовным судном в водах Занзибара, а затем выброшена на пляж острова Пемба. Акула была продана примерно за 43 000 танзанийских шиллингов (17 долларов США), вероятно, для потребления местными общинами.

Это всего лишь шестой большерот, когда-либо замеченный в Африке: в период с 1995 по 2020 год по одной особи видели в Южной Африке, Габоне, Либерии, Сенегале и Мавритании.

Поскольку это единственная особь большеротой акулы, когда-либо обнаруженная вдоль восточного побережья Африки, находка расширяет известные районы мирового океана, в которых обитает акула.

«Мои коллеги и я анализируем тысячи фотографий мертвых акул в местах, где рыболовы выгружают то, что они поймали, включая редких животных, случайно попавших в рыболовные снасти. Обычно мы видим одни и те же 20–30 видов акул снова и снова. Так что наткнуться на первого большерота было невероятным достижением – одним из тех редких и самых интересных случаев, которые нам когда-либо доводилось видеть», – Ретт Х. Беннетт.

Большеротая акула классифицируется как вид, вызывающий наименьшее беспокойство в Красном списке угрожаемых видов Международного союза охраны природы, поскольку она встречается по всему миру. Это означает, что вполне вероятно, что их число намного превышает те 280, которые люди зарегистрировали на сегодняшний день.

Хорошей новостью является то, что не все из этих 280 увиденных акул были пойманы рыбацкими лодками (каких-то особей просто удалось наблюдать на свободе). Из этого мы делаем вывод, что в настоящее время промысловые операции оказывают минимальное воздействие на этот вид. Это может быть связано с тем, что животные используют среду обитания, где рыболовные суда не представляют для них опасности.

Первую беременную большеротую акулу нашли выброшенной на Филиппины в декабре 2023 года. Ее длина составляла 5,5 метра. Это было первое научное подтверждение того, что большеротая, как и большинство акул, рождает живых детенышей, а не откладывает яйца.

Со временем, если в одном и том же месте произойдет несколько упоминаний о большеротах, ученые, возможно, захотят отправить специальную исследовательскую экспедицию.