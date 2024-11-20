Этот загадочный плавучий остров в Аргентине связывают с пришельцами

Остров Эль-Охо в дельте реки Парана цепляет внимание своей почти идеально круглой формой и кристальной чистотой омывающих его вод.

Плавучий остров Эль-Охо («El Ojo» в переводе c испанского означает «глаз») был обнаружен недавно совершенно случайно. Он сразу породил разговоры о мистических божествах этого региона или даже тайной инопланетной базе.

В 2016 году группа кинематографистов-энтузиастов обратила внимание на странный остров, когда исследовала с воздуха болотистую дельту реки Парана в провинции Буэнос-Айрес, собирая материалы для документального фильма. Аргентинский режиссер Серхио Нойшпиллер тогда сказал местным газетам, что его команда заметила «идеальный круг» и была поражена цветом воды, окружавшей остров – она казалась совершенно чёрной.

Фото: Flickr

«Вода выглядела черной, но на самом деле это была совершенно прозрачная вода, которую почти невозможно найти в дельте [потому что вода, как правило, мутная], но у нее было черное земляное дно», – рассказал тогда Нойшпиллер газете El Observador.

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Кинематографисты организовали сбор денег для формирования наземной экспедиции на остров, где они собирались провести анализ почвы и растений, обследовать Эль-Охо с помощью дронов и под водой, но их попытки не увенчались успехом.

Спутниковые данные показывают, что в такой необычайно круглой форме Эль-Охо существует уже около 20 лет, но когда именно он отделился от суши, остаётся неясным. «Глаз» не статичен, из-за течения реки под ним остров вращается вокруг своей оси. Именно из-за этого постепенного вращательного движения земля и приобрела такую округлую форму, отличающую его от других плавучих островов, считают учёные. Получается, основная теория гласит, что 118-метровый остров и озеро просто взаимно отшлифовали друг друга в процессе эрозии и движения водных потоков.

Однако не все в Аргентине верят, что «глаз» это просто проделки природы: Нойшпиллер рассказывал, что местным жителям было уже давно известно о Эль-Охо, но они боялись приближаться к острову, потому что верили, что в этих краях живёт древнее божество. Другие же считают остров таинственным пристанищем для НЛО и особенно внимательно следят за небом в этом регионе.