Закон против собак: как живется владельцам собак в Иране

В Иране действует запрет на появление с собаками в общественных местах и перевозку их на машине в городе.

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На протяжении десятилетий содержание собак в качестве домашних животных было редкостью в Иране, поскольку, согласно исламским убеждениям, собаки являются «нечистыми». Не противоречит религии содержание только сторожевых, пастушьих и охотничьих собак, однако возросшее количество собак иных пород у среднего класса встревожило власти.



По мнению мусульманских священнослужителей, такое поведение является лишь «слепым подражанием» западной культуре и может привести к разладу в семье. С 2011 года жители Ирана несут уголовную ответственность за появление с собаками в общественных местах и перевозку их на машине в городе. Нарушителей штрафуют, а их собак конфисковывают. Однако борцы за права животных в Иране заявляют, что не существует действующих законов, запрещающих владение собакой или её транспортировку. Тем не менее такое положение дел в Иране заставило многих людей выгуливать своих питомцев в немноголюдных местах и вызывать им ветеринара на дом.



В большинстве зоомагазинов теперь не держат собак на виду, их приводят покупателю только тогда, когда тот уже решился купить животное. Кроме того, в настоящее время в Иране запрещена публикация любых объявлений о собаках. Однако всё необходимое для своих любимцев владельцы собак в Иране успешно находят в интернете – от частных тренеров до собачьих отелей. Там же можно купить и собаку.



Впрочем, покупки собак по интернету часто оказываются для иранцев неудачными. «Товар» иногда не соответствует информации о нем на сайте или, что ещё хуже, выставленные на продажу животные содержатся в тесных, грязных вольерах без надлежащей ветеринарной помощи.