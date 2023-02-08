Запасливый дятел из США спрятал 317 килограммов желудей в стенах дома

Запасы птицы уместились в восемь мешков.
В городе Глен-Эллен (штат Калифорния, США) запасливый дятел спрятал 317 килограммов желудей в стенах дома – и доставил владельцам жилплощади немало неприятностей.
Когда жилое здание стало разрушаться от желудей в стенах, а хозяева то и дело начали слышать странные звуки оттуда, хозяева вызвали сотрудников компании по защите от вредителей. Специалисты выяснили, что дятел проделал в доме множество отверстий, чтобы прятать и хранить свои запасы.
Птица прятала в отверстие в стене желуди — и те проваливались в пространство внутри стены. Разобрав часть нее, рабочие нашли внутри 317 килограммов желудей: все запасы дятла уместились в восемь мешков. Мешки потом выкинули (сочувствуем дятлу – столько стараться и остаться ни с чем!).
«Мы никогда не видели ничего подобного», — признались сотрудники компании по защите от вредителей.
Ранее сообщалось, что пятеро медведей поселились под домом американки и храпели всю зиму.
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