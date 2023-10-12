Заповедник на Аляске определил самого толстого медведя в этом году

Победителем «Недели жирного медведя» стала самка по имени Грейзер.

На Аляске выбрали победителя конкурса на звание самого толстого медведя среди обитателей национального парка и заповедника Катмай. Первое место заняла самка по кличке Грейзер, которая успешно вырастила два помета детенышей и, по словам представителей нацпарка, «часто противостоит другим и атакует даже крупных и доминирующих взрослых самцов».

Грейзер с большим отрывом опередила в онлайн-голосовании своего главного конкурента – самца по кличке Чанк, получив 108 тысяч голосов против 23 тысяч, которые пользователи отдали за Чанка.

Впервые Грейзер зафиксировали в заповеднике ещё в 2005 году, когда она была ещё медвежонком и кормилась на реке Брукс в Катмае.

«С тех пор она стала одним из лучших рыболовов на реке Брукс. Она может успешно ловить рыбу во многих местах, включая устье, дальние заводи и мелководье на водопаде реки Брукс», – сообщили в Службе парков.

Вот такой худышкой нынешняя чемпионка Грейзер была в июле этого года. Листайте галерею, чтобы посмотреть, как она набрала вес в преддверии зимы. Фото: Katmai National Park and Preserve

Реклама

«Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) проводится в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске уже десять лет подряд. В эти дни определяется самое упитанное животное: перед наступлением долгой и холодной зимы медведям требуется запастись жиром, и тот, кто справился с задачей лучше всех, становится победителем конкурса. Победителя в конкурсе выбирают пользователи соцсетей.

Прошлогодним победителем был медведь под идентификационным номером 747, который на этот раз не сумел пробиться даже в финальный раунд.