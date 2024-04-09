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Зеленые облака – предвестники беды: что они означают?

Фото: Pecos Hank/YouTube
Фото: Pecos Hank/YouTube
Фото: Pecos Hank/YouTube

Облака зеленого цвета предвещают опасность: чаще всего они сопровождаются сильным штормом и даже торнадо.

Зеленый не является нормальным цветом для облаков и туч; необычная окраска всегда вызвана посторонней причиной. Самым безобидным вариантом могут быть опыты климатологов: например, в NASA несколько раз распыляли искусственные облака из бария, стронция и оксида меди, чтобы отслеживать перемещение частиц в ионосфере.

Хуже, когда в зеленый цвет облака окрашиваются после того, как пыль, смешанная с пыльцой деревьев, поднимается наверх: это означает повышенную концентрацию аллергенных веществ в воздухе.

И, наконец, еще одним объяснением может быть большая насыщенность облаков водой. Поглощение красноватых солнечных лучей синей водой дает зеленый оттенок, и в этом случае неминуема сильная гроза. В некоторых частях США одновременно с зелеными облаками также приходят торнадо. 

Например, вот необработанное видео, снятое на GoPro во время сильного шторма, который застал владельца камеры на парковке в Северной Карлине. 

Одно из наиболее разрушительных подобных явлений произошло в Мичигане в 1980 году, получив название Green Storm – «Зеленый шторм».

Фото: Tori Jane Ostberg / Flickr
Небо во время сильного шторма в Небраске начинает приобретать зеленый оттенок

Охотник за штормами Пекос Хэнк рассказывает о настолько мощных ливнях, что они выглядят как водопады. Любители экстремальных погодных явлений называют это «ядром». И если в первой половине дня грозовое небо окрашено в тот или иной оттенок синего цвета, то ближе к вечеру лучи заходящего солнца дают зеленый цвет. На землю обрушиваются огромные массивы воды, а в тех районах, для которых характерны торнадо (например, Техас, Оклахома, Канзас или Небраска), может сформироваться «внеочередной» торнадо. 

Поэтому зеленые облака – сигнал к тому, что эти места следует покинуть как можно скорее.

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