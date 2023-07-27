«Жабий апокалипсис»: хриплые лопатоноги перекрыли дорогу в США

Движению машин помешали сотни тысяч земноводных.

В городе Стоктон (штат Юта, США) автомобильное движение на одной из местных дорог остановилось после того, как ее заполонили полчища жаб – хриплых лопатоногов. Свидетельницей этого стала американка Мэри Хьюлет: она ехала домой из аэропорта и в какой-то момент ей показалось, что дорога перед ней движется.

Присмотревшись, женщина поняла, что перед ней оказались сотни тысяч амфибий, которые полностью перекрыли дорогу на протяжении более чем 1,5 километров.

«Сначала я подумала, что просто устала, но, когда я сосредоточилась, поняла, что это нашествие земноводных, которые перебираются через проезжую часть. Я подумала, что это какой-то жабий апокалипсис. Что здесь, черт возьми, происходит?» — рассказала Хьюлет.

Представитель департамента природных ресурсов штата Юта Крис Крокетт объяснил, что Мэри повстречались новорожденные жабы – хриплые лопатоноги, вылупившиеся рядом с сухим озером Раш.

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«Эти молодые земноводные решили, что пришло время покинуть это место и мигрировать на окружающие холмы», — пояснил специалист.

По оценкам Крокетта, на дороге оказались несколько сотен тысяч хриплых лопатоногов. Очевидцы рассказали, что многих амфибий раздавили машины. Однако некоторые из водителей, включая Мэри Хьюлет, пытались перенаправить движение и, тем самым, внести свой вклад в спасение земноводных.

Лопатоноги (Scaphiopodidae) — это семейство бесхвостых земноводных длиной до десяти сантиметров, которые обитают в Северной Америке. У них короткие, толстые тела и глаза навыкате. На ногах этих амфибий есть ороговевшие выступы для копания — именно эта особенность отражена в названии семейства. Лопатоноги живут в сухом климате и полупустынях, они проявляют активность в темное время суток и большую часть жизни проводят под землей. Их пища — это беспозвоночные, а без воды они способны обходиться длительное время.

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