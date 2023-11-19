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№ 4/1(8/1)

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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

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Женщина вышла из дома и увидела необыкновенно толстую белку: видео

Фото: Erin Zak

Предполагается, что она набрала вес, объевшись тыкв.

Жительница Огайо Эрин Зак сняла на видео очень крупную белку: она поедала тыквы, которые Эрин держала на крыльце. На кадрах Зак восхищается белкой: «Боже мой, ты беременна или просто такая толстая?».

Известно, что белки прибавляют в весе в течение года, в зависимости от того, на какой стадии цикла размножения и жизненного цикла они находятся.

Эти животные не впадают в спячку, поэтому в холодное время года живут за счет заранее заготовленных запасов орехов, а также периодически выходят в поисках дополнительного пропитания.

Когда температура опускается ниже нуля, белкам помогает жировая прокладка, которая согревает их и обеспечивает энергией.

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