Женщина вышла из дома и увидела необыкновенно толстую белку: видео

Предполагается, что она набрала вес, объевшись тыкв.

Жительница Огайо Эрин Зак сняла на видео очень крупную белку: она поедала тыквы, которые Эрин держала на крыльце. На кадрах Зак восхищается белкой: «Боже мой, ты беременна или просто такая толстая?».

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Известно, что белки прибавляют в весе в течение года, в зависимости от того, на какой стадии цикла размножения и жизненного цикла они находятся.

Эти животные не впадают в спячку, поэтому в холодное время года живут за счет заранее заготовленных запасов орехов, а также периодически выходят в поисках дополнительного пропитания.

Когда температура опускается ниже нуля, белкам помогает жировая прокладка, которая согревает их и обеспечивает энергией.