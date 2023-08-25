В американском зоопарке родился жираф без пятен

Эксперты говорят, что это единственный подобный представитель вида.
Обычно узор пятен на шкуре жирафа служит ему в качестве «отпечатков пальцев»: ни у одного жирафа он не повторяется и позволяет отличить одну особь от другой. Но новорожденный детеныш в зоопарке Брайтс в Теннеси так отличается от своих собратьев, что его можно опознать и без пятен – особенно потому, что никаких пятен у него и нет.
Малышка родилась без пятен – её шерстка однотонного темно-коричневого цвета. Ей еще не дали имя, но необычный окрас уже заставил представителей зоопарка обратиться к экспертам за разъяснениями.
«Эксперты по жирафам полагают, что она – единственный жираф такого окраса на планете», – говорится в заявлении зоопарка.
Детеныш из зоопарка Брайтс – не единственный жираф без пятен на планете, но ранее обнаруживались только полностью белые жирафы-альбиносы, но не жирафы коричневого цвета.
В настоящее время рост самочки составляет 1,8 метра, и она подрастает под присмотром матери. Тони Брайт, основатель зоопарка, еще не прокомментировал, почему именно у жирафа отсутствуют пятна, но сказал, что популярность новорожденного среди посетителей поможет повысить осведомленность об исчезающих видах.
«Дикие популяции постепенно вымирают: 40% популяции диких жирафов исчезло всего за последние три десятилетия», – Тони Брайт.
По данным Фонда охраны жирафов, сетчатые жирафы (Giraffa reticulata) находятся под наибольшей угрозой исчезновения: их популяция, составляющая 36 000 особей, сократилась вдвое в период с 2008 по 2018 год.
Помимо возможности увидеть «безупречного» жирафа, зоопарк Брайтс также просит общественность помочь выбрать имя для теленка. Зоопарк сузил список до четырех имен, каждое из которых имеет отсылку к суахили – языку, на котором говорят на родине сетчатых жирафов в Восточной Африке. Имя Кипекае означает уникальная, Фрияли – необыкновенная, Шакири — самая красивая, Джамелла — величайшая красота.
Интересные факты про жирафа
- У жирафа, кроме шеи, самые длинные в животном мире ноги и самые большие среди наземных млекопитающих глаза, обрамленные самыми длинными ресницами.
- У него сильно вытянутый череп, а фиолетово-черный цепкий язык может высовываться изо рта на полметра и преспокойно очищать от листьев ветви акации, усаженные острыми колючками.
- Даже сердце жирафа, качающее кровь на бóльшую высоту, чем у любого другого млекопитающего на суше, может достигать в длину более полуметра, а толщина стенок желудочков – более 7 сантиметров.
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