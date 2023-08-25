В американском зоопарке родился жираф без пятен

Эксперты говорят, что это единственный подобный представитель вида.

Обычно узор пятен на шкуре жирафа служит ему в качестве «отпечатков пальцев»: ни у одного жирафа он не повторяется и позволяет отличить одну особь от другой. Но новорожденный детеныш в зоопарке Брайтс в Теннеси так отличается от своих собратьев, что его можно опознать и без пятен – особенно потому, что никаких пятен у него и нет.

Малышка родилась без пятен – её шерстка однотонного темно-коричневого цвета. Ей еще не дали имя, но необычный окрас уже заставил представителей зоопарка обратиться к экспертам за разъяснениями.

«Эксперты по жирафам полагают, что она – единственный жираф такого окраса на планете», – говорится в заявлении зоопарка.

Детеныш из зоопарка Брайтс – не единственный жираф без пятен на планете, но ранее обнаруживались только полностью белые жирафы-альбиносы, но не жирафы коричневого цвета.

Детеныш жирафа с матерью Фото: Bright's Zoo

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В настоящее время рост самочки составляет 1,8 метра, и она подрастает под присмотром матери. Тони Брайт, основатель зоопарка, еще не прокомментировал, почему именно у жирафа отсутствуют пятна, но сказал, что популярность новорожденного среди посетителей поможет повысить осведомленность об исчезающих видах.

«Дикие популяции постепенно вымирают: 40% популяции диких жирафов исчезло всего за последние три десятилетия», – Тони Брайт.

По данным Фонда охраны жирафов, сетчатые жирафы (Giraffa reticulata) находятся под наибольшей угрозой исчезновения: их популяция, составляющая 36 000 особей, сократилась вдвое в период с 2008 по 2018 год.

Помимо возможности увидеть «безупречного» жирафа, зоопарк Брайтс также просит общественность помочь выбрать имя для теленка. Зоопарк сузил список до четырех имен, каждое из которых имеет отсылку к суахили – языку, на котором говорят на родине сетчатых жирафов в Восточной Африке. Имя Кипекае означает уникальная, Фрияли – необыкновенная, Шакири — самая красивая, Джамелла — величайшая красота.