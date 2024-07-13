Жителей Пензы просят ловить и фотографировать огромных бабочек. Зачем?

Это уникальные бабочки огромных размеров, живут от трех до пяти дней, а потом умирают. В чем же тут дело, зачем их фотографировать и ловить?

Обращение Олега Полумордвинова, эксперта по насекомым, удивило, конечно, жителей Пензы. Разные же бываеют обращения. Не ходите ночью по темному парку, не исключено, что там маньяк. Воздержитесь от того, чтобы находиться на солнце! Солнечный удар опасен! Не купайтесь в неположеном месте. Следите за своими бультерьерами (да, было и такое обращение в Санкт-Петербурге пару лет назад).



Но Олег Полумордвинов удивил: он попросил всех, кто хоть немного разбирается в насекомых, делать снимки, когда они встретят очень редких бабочек – грушевых павлиноглазок. Это крупнейшая (считают обычно по размаху крыльев) ночная бабочка, которая встречается в Европе. Вот, поглядите, как она выглядит.

Что касается России, то встретить их можно в европейской части страны, в частности, в той самой Пензенской области, на Поволжье, в других местах.



Активность бабочек начинается в июне-июле, то есть то самое время уже наступило (ну а гусеницы рождаются в до августа).

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Знакомьтесь, гусеница павлиноглазки грушевой Фото: Митина А.А, фотохостинг rtraveler.ru

Эксперт призывает жителей делать фотографии бабочек и обязательно оповещать специалистов, если кто-то обнаружит ценную особь где-либо поблизости.



Также, если бабочка залетит к вам ночью домой, то специалисты просят сохранить насекомое живым и передать им. Полумордвинов обещает вырастить гусениц и выпустить редких бабочек в природу весной следующего года.



Эти бабочки с широкими крыльями, очень крупные, встречаются редко и питаются они разнообразными фруктами (яблоки, груши, персики и вишня).



Олег Полумордвинов пояснил, что необходимо сохранять гусениц, которые, по его словам, являются редчайшими представителями бабочек, обитающими в центральной части России. Эти бабочки, подчеркивает он, никакие не вредители, а, наоборот, представляют собой весьма уникальных насекомых.



Размах крыльев этих видов — от 80 до 140 миллиметров. Некоторые виды павлиноглазок достигают до 28 сантиметров в длину (например, самка Павлиноглазки геркулес). Этих насекомых можно встретить по всей планете. Всего в мире насчитывается примерно 2400 видов бабочек и 169 родов (в России – от 12 до 15 видов).



Исследователи уже давно пытаются сохранить и преумножить этот вид бабочек. В прошлом, например, году в петербургском эколого-биологическом центре "Крестовский остров" родилась двадцатисантиметровая павлиноглазка. Это был первый случай, когда бабочка этого вида родилась в России в лабораторных условиях.

Ну что, идем фотографировать павлиноглазок?