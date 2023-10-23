Жительницу Австралии ужалил ядовитый утконос

Хоть жала у этих удивительных зверей нет, но у них есть шпоры с ядом. Для людей он не смертелен, но может доставить острую боль и немало неприятностей.

Дженни Форвард ехала к себе домой в Тасманию, когда заметила на обочине дороги утконоса. Она подумала, что животное ранено, и попыталась помочь ему: остановилась и взяла на руки. И сразу же за это поплатилась: почувствовала, как два шипа впились в ее правую руку с двух сторон сторон и впрыснули яд, причинив острую боль.

«Это было так, как если бы кто-то ударил [мою руку] ножом. Боль была мучительной, определенно хуже, чем при родах», – Дженни Форвард.

Быстро достав шпоры утконоса из ран, Форвард отправилась в больницу, где врачи прописали ей антибиотики и обезболивающее. Затем они провели экстренную операцию по очистке и зашиванию ее ран. По словам жительницы Австралии, болевые ощущения продолжались в течение недели, сопровождаясь красной опухолью на руке.

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Утконос (Ornithorhynchus anatinus) определённо входит в ряд самых странных зверей на свете: яйцекладущий, ядовитый, млекопитающий, да ещё и с клювом. А ещё очень скрытный и практически неуловимый. Эти животные обитают как на суше, так и в воде и встречаются только в Австралии. У самцов утконосов на задних лапах есть полые шпоры, связанные с железами, которые производят прозрачный липкий яд. Пик производства яда у животных приходится на период спаривания, который обычно начинается ближе к концу зимы, поэтому ученые считают, что это оружие самцы обычно используют для поединков с конкурентами за самок.

Фото: George Chapman / Flickr

Яд утконоса не опасен для жизни человека или других утконосов, но может вызвать сильную боль и отек. Яд утконосов очень мало исследовался, но есть данные, что он содержит смесь небольших белков, таких как гептапептид-1, который воздействует на нервную систему, и фермент, называемый аминоксидазой, который может вызывать гибель клеток и отек тканей.

Утвержденного противоядия не существует, но препараты, блокирующие нервы, такие как бупивакаин, можно использовать, чтобы минимизировать боль.

Люди могут думать, что если они увидят утконоса на суше или возле водостока, то им грозит опасность, хотя это не всегда так, рассказал Грег Айронс, директор заповедника дикой природы Боноронг в Брайтоне, Австралия. «Утконосы преодолевают довольно большие расстояния по суше, а также используют водостоки в качестве автомагистралей», – объясняет Айронс.