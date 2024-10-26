Жуткие фото: питон с трудом заглатывает оленя

Исследователи полагали, что максимальная ширина на которую темные тигровые питоны (Python bivittatus) способны растянуть свою пасть, не превышает 22 сантиметра, но оказались далеки от истины.

Биологи из природоохранной организации Conservancy of Southwest Florida застали в американском штате Флорида пугающую картину: самка тёмного тигрового питона заглотила 35-килограммовую тушу белохвостого оленя (Odocoileus virginianus). Размер жертвы достигал практически 67% от массы всей змеи, а её пасть в момент поедания животного растянулась до предела.

«Это было самое впечатляющее зрелище, которое мы наблюдали за все 12 лет, пока отслеживаем питонов на юго-западе Флориды», – рассказал один из авторов исследования изданию Live Science.

«Это было действительно нечто первобытное и ощущалось как сцена, которая разыгрывалась в течение миллионов лет в местах обитания крупных змей. К сожалению, наша местная дикая природа во Флориде не эволюционировала вместе с этим высшим хищником, и вы видите этот результат на этих изображениях».

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Фото: Ian Bartoszek, Conservancy of Southwest Florida / Live Science

В исследовании, опубликованном в журнале Reptiles & Amphibians, учёные проанализировали максимальный размер растягивания рта у трёх темных тигровых питонов (включая убившего оленя хищника, он кстати был самым маленьким из испытуемых, всего 4,5 метра). Исследователи были изумлены, поняв, что максимальный размер растягивания пасти у этих пресмыкающихся достигал 26 сантиметров – ранее учёные думали, что 22 сантиметра это уже предел.

То что темные тигровые питоны уничтожают оленей и даже аллигаторов совсем не секрет. Недавно кстати этот вид и вовсе был замечен в Бангладеше за поглощением своего товарища сетчатого питона. Всё дело в том, что челюсти темных тигровых питонов не сращены впереди, поэтому они могут растягивать пасть шире, чем другие змеи, и действительно иногда выбирают себе жертв, тестирующих их возможности на предел.

Для жителей же Флориды и любых районов, где обитает этот хищник, снимки станут отличным напоминанием об угрозе, которую питоны несут экосистемам. Они не только могут заглатывать множество крупных животных, но ещё и очень активно размножаются – самки могут производить десятки яиц во время одного сезона. Кстати по этой причине природоохранители сейчас контролируют популяцию темных тигровых питонов в США в отсутствии крупных хищников, которые могли бы сделать это за них — в основном через эвтаназию самок, к которым их приводят самцы, оснащенные устройствами слежения. Это и случилось с женщиной-питоном на снимке, к которой исследователей привел потенциальный жених Ронин. Но она оказалась занята.