Что такое «снежные рулоны» и как они появляются?

При уникальном сочетании погодных условий снег может сам скатываться в снежки.

В редких случаях, при определенном сочетании вязкости снега, ветра и температуры, зима сама «лепит снежки». Такие явления называют snow rollers или снежные рулоны. Как поясняют ученые, это явление уникальным делает обязательное наличие сразу нескольких факторов.

Снег должен быть достаточно влажным, чтобы снежинки приклеивались друг к другу, но притом достаточно сухим, чтобы не прилипать к земле.

На самой земле, в свою очередь, должна образоваться небольшая ледяная корка. Это возможно при температуре около 0 °C и определенной влажности воздуха.

Но и при этом снежный покров может оставаться неподвижным: в ролики его скатывает сильный ветер, скорость которого составляет около 48 км/ч.

Фото: Wikimedia Commons

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Чаще всего снежные ролики образуются вдали от городов, на открытом ветрам пространстве, но иногда их можно увидеть и в крупных городах.

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Анастасия Баринова