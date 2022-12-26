Что такое «снежные рулоны» и как они появляются?

При уникальном сочетании погодных условий снег может сам скатываться в снежки.
В редких случаях, при определенном сочетании вязкости снега, ветра и температуры, зима сама «лепит снежки». Такие явления называют snow rollers или снежные рулоны. Как поясняют ученые, это явление уникальным делает обязательное наличие сразу нескольких факторов.
- Снег должен быть достаточно влажным, чтобы снежинки приклеивались друг к другу, но притом достаточно сухим, чтобы не прилипать к земле.
- На самой земле, в свою очередь, должна образоваться небольшая ледяная корка. Это возможно при температуре около 0 °C и определенной влажности воздуха.
- Но и при этом снежный покров может оставаться неподвижным: в ролики его скатывает сильный ветер, скорость которого составляет около 48 км/ч.
Чаще всего снежные ролики образуются вдали от городов, на открытом ветрам пространстве, но иногда их можно увидеть и в крупных городах.