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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Что такое «снежные рулоны» и как они появляются?

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Perduejn/Wikipedia
Фото: Jbinder/Wikipedia

При уникальном сочетании погодных условий снег может сам скатываться в снежки.

В редких случаях, при определенном сочетании вязкости снега, ветра и температуры, зима сама «лепит снежки». Такие явления называют snow rollers или снежные рулоны. Как поясняют ученые, это явление уникальным делает обязательное наличие сразу нескольких факторов.

  • Снег должен быть достаточно влажным, чтобы снежинки приклеивались друг к другу, но притом достаточно сухим, чтобы не прилипать к земле.
  • На самой земле, в свою очередь, должна образоваться небольшая ледяная корка. Это возможно при температуре около 0 °C и определенной влажности воздуха.
  • Но и при этом снежный покров может оставаться неподвижным: в ролики его скатывает сильный ветер, скорость которого составляет около 48 км/ч.
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Чаще всего снежные ролики образуются вдали от городов, на открытом ветрам пространстве, но иногда их можно увидеть и в крупных городах. 

Анастасия Баринова

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