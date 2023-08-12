Змеи и правда глотают свои хвосты? Давайте разберемся

Правдивы ли исторические гравюры и барельефы?

Змея, поедающая собственный хвост, с древних времен была символом бесконечности, но действительно ли эти рептилии были замечены за таким поведением, или это просто фантазии художников.

Оказывается, в редких случаях, в основном зарегистрированных в неволе, змея действительно может проглотить собственный хвост. Если владелец змеи не вмешается, пищеварительные жидкости могут начать разрушать ее собственное тело.

У некоторых содержащихся в неволе змей, которые имеют привычку есть себя, на чешуе видны повреждения из-за кислой желудочной жидкости.

Герпетологи на самом деле не знают, почему змеи так поступают, но они подозревают, что саморазрушительное поведение возникает из-за стресса, замешательства, болезни или даже голода. Например, если змее становится слишком жарко и она не может укрыться в тени, она может запутаться и не отличить свой хвост от потенциальной добычи.

Это, вероятно, то, что случилось с бедным существом на видео выше, которое было снято в зоомагазине. Свернувшись калачиком в миске с водой змея глотала свой собственный окровавленный хвост.

Даже если змея осознает, что она сделала после первого укуса, она все равно может столкнуться с неприятностями. В то время как змеи могут защитить себя от собственного яда, их клыки также могут нанести серьезные раны и вызвать заражение.

Поскольку королевские змеи обычно едят других змей, считается, что этот вид особенно подвержен ошибочному каннибализму.

Например, в видео на YouTube от 2020 года Джесси Ротакер из заповедника рептилий «Забытый друг» в США объясняет, что королевские змеи часто кусают себя за хвосты, но редко глотают их. Однако змея, которую он снимал в то время, «не просто грызла себя». Она проглотила половину своего тела.

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«Это не самая умная королевская змея. Проблема в том, что если у вас есть рептилии, которые не ладят друг с другом, вы, как правило, можете разделить их, но, когда у вас имеется королевская змея, поедающая свой собственный хвост, вы не можете отделить ее от самой себя», – говорит Ротакер.

Но есть и более консервативный подход. Когда другой владелец крапчатой королевской змеи обнаружил, что его питомец ест сам себя, он принял умное решение. Он поднес дезинфицирующее средство для рук к лицу существа, и запах заставил змею почти сразу отрыгнуть собственный хвост.