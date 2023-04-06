Змеи научились делать колесо, чтобы убежать от опасности

Такой способ передвижения змей обнаружен впервые.

Тростниковый уж (Pseudorabdion longiceps) выработал уникальный способ бегства. Когда приближается опасность, маленькая южноазиатская змея начинает катиться колесом, активно отталкиваясь от земли, что помогает ускорить ее отступление. В новом исследовании говорится, что такое поведение у змей было зафиксировано впервые.

«Мы подробно рассказываем о наблюдении за новым способом побега, используемым этим видом – движении колесом. Ранее были только отдельные сообщения о подобном, и это впервые задокументировано на камеру», – пишут исследователи.

Змеи знают немало способов избежать нападения врагов. К ним относятся маскировка, танатоз (прикинуться мертвым), бегство, атака или оборонительная поза. Но мелкие змеи особенно уязвимы для хищников.

Тростниковый уж, за которым наблюдали герпетологи, – скрытная ночная рептилия, которая днем прячется в опавшей листве или под разными бревнами. Вырастая всего до 23 сантиметров, эта змея является отличной мишенью для хищников, таких как птицы и другие змеи, поэтому ей нужно быть особенно изобретательной, чтобы избежать атак.

Однажды вечером в августе 2019 года, пересекая горную дорогу в Малайзии, исследователи наткнулись на одну особь тростникового ужа. Когда они приблизились к животному, испуганная змея внезапно изогнулась, быстро перевернулась, совершила серию кувырков и скрылась прочь – буквально укатилась от изумительных учёных колесом.

«Змея перекатилась примерно на 1,5 метра менее чем за пять секунд по дороге», – пишут исследователи.

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В итоге герпетологам удалось поймать змею-трюкачку, после чего они поместили ее на плоский участок земли, продолжая наблюдать за поведением пресмыкающегося. У них получилось заснять эффектные кувырки на камеру и проанализировать, как именно рептилии удается катиться колесом.

По словам исследователей, такое странное на первый взгляд поведение может иметь ряд преимуществ. В сочетании с пассивным перекатыванием (то есть при бегстве вниз по склону) это помогает змее двигаться быстрее. Внезапное стремительное движение также может отвлечь и сбить с толку хищников.

«Мы все были взволнованы, когда нам удалось задокументировать поведение этого вида. Мы считаем, что такое поведение может быть более широко распространено у других мелких видов змей, особенно у представителей подсемейства Calamariinae, но эти виды крайне сложно обнаружить и понаблюдать за ними, поэтому у нас пока что есть только одна запись», – говорит автор исследования Эван Сенг Хуат Куа.