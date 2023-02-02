Змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо

Ученые говорят, что она находится на грани исчезновения.

Змея, которую вскоре официально назовут змеей ДиКаприо (Sibon irmelindicaprioae), является одним из пяти новых видов, обнаруженных в джунглях Центральной и Южной Америки. В новом исследовании ученые описали новый вид и обратили внимание на то, как работы по добыче золота и меди в регионе могут угрожать другим рептилиям.

«Эти новые виды змей – лишь верхушка айсберга с точки зрения открытия новых видов в этом регионе. Но если незаконная добыча будет продолжаться такими же темпами, вероятно, у нас не будет возможности делать какие-либо открытия в будущем», – Алехандро Артеага, ведущий автор исследования.

Обнаружив новую змею, исследователи связались со знаменитым актером и защитником природы Леонардо Ди Каприо, предложив назвать рептилию в его честь, но тот попросил дать ей имя в честь своей матери Ирмелин Инденбиркен. Новый вид имеет длину около 38 сантиметров и в основном проводит свое время на пальмовых ветвях на высоте три метра над землей, добывая улиток и слизней.

Отличительные признаки нового вида – чередующиеся полоски кремового и темно-коричневого цветов на нижней части тела и коричневого и темно-коричневого цвета сверху. Для собственной защиты змея использует не совсем обычный способ: вместо укусов она спасается от потенциальных хищников, испуская неприятный запах.

Другие четыре новых вида, описанные в исследовании, – это Sibon canopy, Sibon marleyae, Sibon vieirai и Dipsas welborni. Все они питаются различными видами улиток.

Sibon canopy имеет красивый темно-красный, желтый, черный и белый узор и большие красные глаза Фото: Alejandro Arteaga

Чтобы идентифицировать новые виды, Артеага и его коллеги проанализировали 343 последовательностей ДНК змей и построили эволюционное дерево Dipsadinae – большого и разнообразного подсемейства древесных, наземных и водных змей, обитающих в Америке. Ученые определили, что пять видов достаточно отличаются от своих ближайших родственников как по внешнему виду, так и по генетике, чтобы их можно было квалифицировать как новые виды.

Змея ДиКаприо, например, не сильно отличается от Siphonops annulatus, собрата Dipsadine. Но в дополнение к генетическим различиям, эти два вида имеют четкую окраску спины и головы, а также другие явные признаки того, что они не совсем одинаковы.

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К сожалению, большинство этих новых видов, питающихся улитками, сталкиваются с серьезными проблемами; авторы считают, что змея Ди Каприо уже соответствует критериям Международного союза охраны природы для «находящейся под угрозой исчезновения», поскольку добыча золота и меди опустошает тропические леса, которые являются домом для этих рептилий.

Все пять новых видов ведут древесный образ жизни. Это значит, что они не смогут выжить в обезлесенных районах. При этом все виды полагаются на постоянную диету из слизней и улиток, численность которых сокращается из-за загрязнения ручьев и рек, связанного с добычей полезных ископаемых.

Незаконная добыча золота в провинции Напо, Эквадор, представляет угрозу для древесных змей Фото: Alejandro Arteaga

«Когда я впервые исследовал тропические леса реки Нангарица в 2014 году, я помню, что думал, что это место было неизведанным и нетронутым раем. Но сейчас это уже не рай. Сотни нелегальных золотодобытчиков, использующих экскаваторы-погрузчики, завладели берегами рек, которые теперь разрушены и превращены в щебень», – говорит Артеага.

В Панаме, где живет змея ДиКаприо, проблема заключается в добыче меди.

«Как легальные, так и незаконные карьеры непригодны для обитания змей, питающихся улитками, но легальные шахты могут быть меньшим из двух зол, поскольку органы власти вряд ли будут бороться против смотрителей парков, исследователей и защитников природы так же, как незаконные добытчики», – заключает Артеага.