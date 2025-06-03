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Знаменитого кота выдворили с горы на Филиппинах за «плохое» поведение

Знаменитого кота выдворили с горы на Филиппинах за «плохое» поведение

Кот по кличке Пугал стал местной звездой благодаря активному общению с туристами и кемперами.

Природоохранные органы Филиппин произвели принудительное выселение кота с горы Пулаг на севере страны ради сохранения местного биоразнообразия, сообщили в South China Morning Post. 

Хвостатый по кличке Пугал проживал на одной из самых высоких вершин страны всю свою жизнь и снискал славу и любовь туристов, регулярно появляясь в объективах камер кемперов и поддерживая их во время восхождений. Поэтому, когда в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов (DENR) Филиппин сообщили о переселении кота, многие туристы были возмущены. Хотя кота не выгоняют в никуда – его отправят жить к одному из сотрудников управления охраняемой территории Пулага

Дело в том, что выдворение кота с горы произошло после резонансной публикации в одном из местных изданий, где любимца публики назвали «инвазивным и нежелательным хищником», который охотится на местные эндемичные виды и ставит под угрозу биоразнообразие горы Пулаг. 

«Он милый и очаровательный? Да. Но это также нежелательный хищник», – написали в издании Cordillera Sun, обвинив кота в истребление птиц, мелких рептилий и млекопитающих, обитающих на горе.

Фото: Facebook/mount.pulag
Пугал во время осмотра ветеринара

Хотя в департаменте настаивают, что у кота все хорошо и о нем регулярно будет заботиться ветеринар, многих неравнодушных пользователей и активистов возмутили действия властей. Некоторые из них настаивают, что чрезмерный туризм, человеческая деятельность и добыча полезных ископаемых наносят гораздо больший вред экологии горы Пулаг, нежели один симпатичный хвостатый хищник. 

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