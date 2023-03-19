Знаменитый глава прайда из парка «Серенгети» убит в схватке с молодыми соперниками

Он был любимцем фотографов дикой природы.

Боб Джуниор, лев, названный в честь легендарного исполнителя регги Боба Марли, был убит в жестокой схватке своими молодыми соперниками. Он был невероятно фотогеничным, и это сделало его любимцев фотографов и посетителей парка «Серенгети», который простирается от севера Танзании до юга Кении к востоку от озера Виктории.

Вместе со своим братом Трюггве Боб Джуниор правил прайдом в «Серенгети» более семи лет. Трюггве тоже убили соперники, и защитники дикой природы планируют специальное захоронение для братьев.

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Сотрудник парка Фреди Ширима заявил, что более молодые соперники замышляли свержение своего лидера.

«Эти инциденты обычно происходят, когда глава прайда стареет или иногда, когда другие львы-самцы недовольны его контролем над большой территорией», – Фреди Ширима.

Ширима сказал, что природоохранные службы пытались выяснить, какая именно судьба постигла Трюггве, поскольку нападения, в результате которых погибли братья, были отдельными.

В «Серенгети» обитают около 3000 львов. В дикой природе взрослые самцы львов живут от восьми до десяти лет.