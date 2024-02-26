Зоологи узнали, почему серые белки выигрывают войну с обычными

По их версии, во всем виноваты кишечные бактерии.

На большей части территории Великобритании уже давно идёт беличья война – и местные жители рискуют её проиграть (несмотря на то, что за них болеют все британцы). Ситуация такая: местная рыжая (обыкновенная) белка повсеместно вытесняется инвазивным североамериканским видом – серой белкой. Серые белки не только представляют угрозу для обыкновенных белок, но и вредят лесам, нанося ущерб деревьям.

В новом исследовании, проведенном Крейгом Шаттлвортом из Бангорского университета и его коллегами, ученые сравнили кишечные бактерии обыкновенных и серых белок. Они обнаружили, что различия между ними могут объяснить конкуренцию и сокращение численности обыкновенных белок, а также то, почему серые белки так разрушительны для лесных массивов.

Серые белки были завезены в Великобританию между 1876 и 1929 годами и вытеснили рыжих в большинстве районов Великобритании. Серые белки переносят вирус под названием «беличья оспа», который не поражает их самих, но приводит к болезням и часто смерти местного вида белок.

Серые белки крупнее обыкновенных британских и конкурируют с ними за пищу и среду обитания. Желуди, широко распространенный источник пищи, содержат дубильные вещества, которые рыжим белкам трудно переваривать. Но серые белки легко справляются с этой задачей – и приобретают дополнительное преимущество в борьбе за ресурсы.

Серые белки часто обдирают кору с лиственных деревьев. На коммерческих плантациях повреждение может привести к грибковому заражению и к тому, что дерево будет давать древесину низкого качества. Нападениям подвергаются платан, дуб, береза и бук. Ущерб от деятельности серых белок оценивается в 37 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.

При этом инвазивные белки выбирают самые сильные деревья, поскольку их кора содержит наибольшее количество сока. Любопытно, что серые белки не трогают деревья с самым высоким содержанием сахара. Это наблюдение привело ученых к предположению, что белки поедают кору для получения определенных микроэлементов.

В Великобритании ресторанам предложили подавать блюда из белок читать

Реклама

У всех млекопитающих в кишечнике живут разные микроорганизмы – микробиом. Например, в типичной толстой кишке человека обитает по меньшей мере 160 видов бактерий, в то время как исследования птиц обнаружили тысячи различных видов бактерий в их кишечнике.

Бактерии расщепляют пищу и помогают синтезировать витамины, дополняя ферменты, выделяемые организмом. Разнообразие этих микроорганизмов может отражать уровень здоровья, а также рацион питания человека. Но мы недостаточно знаем о микробиоме в кишечнике белок.

Именно этим вопросом задались Шаттлворт и его коллеги, чтобы выяснить, как эти возможные различия могут повлиять на конкуренцию между двумя видами белок. Они также исследовали, могут ли кишечные бактерии играть роль в процессе обдирания коры.

«Мы взяли образцы бактериальной ДНК из содержимого кишечника обычной и серой белки и провели секвенирование генов, чтобы определить диапазон бактерий, присутствующих в образцах. Результаты были проанализированы», – Крейг Шаттлворт.

Ученые обнаружили, что серые белки могут обладать способностью получать кальций, содержащийся в коре деревьев, благодаря наличию в их кишечнике бактерий под названием оксалобактерии. Кальций в коре деревьев находится в нерастворимой форме, и животному его трудно переваривать. Но оксалобактерии могут делать его более удобоваримым.

Уровень кальция в деревьях повышается по мере возобновления активного роста после зимнего покоя. Это происходит непосредственно перед основным сезоном, когда серые белки снимают кору с деревьев – с мая по июль.

«Наши исследования также выявили значительно большее разнообразие бактерий в кишечнике серых белок по сравнению с рыжими белками. Это может стать ключом к дальнейшему пониманию того, почему серые белки в Великобритании превосходят обыкновенных», – пишут ученые.