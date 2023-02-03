Зов матери-тигрицы в «Земле леопарда» впервые попал на видео

Редкое видео отдыха семейства амурских тигров получили ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

В заповедном лесу мама-тигрица, вернувшись с охоты, не нашла двух своих малышей на месте и начала громко их звать. Свидетелем воссоединения краснокнижной семьи стала установленная фотоловушка.

Акустический репертуар диких крупных кошек Дальнего Востока мало изучен. Поэтому получить информацию о разнообразии звуков, которые использует тигры и леопарды в социальной коммуникации, – большая удача для ученых. На видео можно услышать не только материнский зов, но и наблюдать редкие моменты взаимодействия тигрицы с котятами. Сначала самка пришла сама, осмотрелась. Не обнаружив тигрят на месте, она громко позвала детей.

«Когда матери уходят на охоту, их отпрыски предоставлены сами себе, и именно в эти моменты учатся самостоятельности, активно познают окружающий мир. Это особенно характерно для тигрят в возрасте около полугода, когда они не привязаны к логову, но при этом ещё не следуют за мамой на дальние расстояния. Увлекшись исследованиями территории, молодые тигры могут разбредаться, поэтому внутрисемейная коммуникация посредством звуков становится особенно важна. На видеокадрах отчётливо слышен громкий отрывистый звук, который должен быть слышен тигрятам даже на большом расстоянии», – рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

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Тигрят зовет самка под номером T64F, которая впервые отметилась тигрёнком со своей мамой T19F в 2018 году. Став самостоятельной в 2019 году, тигрица поселилась по соседству со своей матерью. На видео – её первый выводок.

Прибежавшие на зов тигрята – подростки 6-8 месяцев от роду. Пушистых детей не пугает метель и пронизывающий ветер. Полосатая шуба отлично защищает от снега и ветра, юным хищникам не приходится прятаться в укрытии.

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Пока малыши беспечно играют на возвышенности, мама-тигрица пристально изучает фотоловушку – в кадре слышно её шумное дыхание во время обнюхивания и видно длинные белые вибриссы. Убедившись, что человеческая техника не представляет опасности для малышей, самка решает использовать ее в своих целях – как видео-няню. Она оставляет тигрят прямо напротив камеры, словно уже зная зону видимости фотоловушки, и тихо уходит по своим тигриным делам. Разумеется, ненадолго, ведь тигрицы – очень заботливые и ответственные мамы.