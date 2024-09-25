Звание самых зловещих грибов достаётся «пальцам мертвеца»

Вид грибов Xylaria polymorpha не только очень живучий, но ещё и действительно пугающий.

Грибы рода Xylaria имеют не самый симпатичный вид. Речь идёт не только о внешности, но и о виде Xylaria polymorpha, принадлежащему к этому роду и известному как «пальцы мертвеца».

Такое мило название грибы получили благодаря внешним вытянутым формам, напоминающим пальцы усопшего. Эти грибы являются сапротрофами, то есть они поселяются именно внутри мёртвых или погибающих деревьев. Поэтому добравшись до гниющей древесины, они начинают призрачно и зловеще вылезать наружу, создавая у грибников прямые ассоциации с разлагающимися верхними конечностями зомби. Эти напоминающие мертвечину конечности являются своего рода половыми органами грибов – внутри них содержатся очень живучие половые споры.

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Xylaria polymorpha или пальцы мертвеца Фото: Ian Jacobs / Flickr

Жёсткие и сильные «пальцы» могут выпускать свои споры месяцами и даже годами, увеличивая свои шансы на выживание. Микологи даже называют их практически «бессмертными» – вдоволь насытившись погибающим деревом, через какое-то время эти грибы легко переключаются на другое. Избавиться от них не так-то просто: срез верхней части гриба не гарантирует, что он не вырастет снова.

Важно сказать, что от Xylaria polymorpha есть польза – разлагая гниющую древесину, они выделяют в почву питательные вещества, помогая прорастать новым растениям. Тем не менее, ослабленным деревьям, находящимся в стрессе или переживающим возрастной кризис, стоит действительно побаиваться грибов этого рода — они могут просто их «добить».