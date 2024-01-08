Песнь песков: отчего поёт бархан в Казахстане

Песни духов пустыни? У учёных другое мнение.

Недалеко от города Капчагай в Казахстане находится поющий бархан. Он состоит из песка светлых тонов, имеет длину до 3 км и высоту около 150 метров. Бархан расположен в коридоре между гребнями Джунгарского Алатау — Большого и Малого Калканов на территории национального парка Алтын-Эмель в Алматинской области Казахстана, в 182 км к северо-востоку от Алма-Аты.

Бархан популярен среди туристов тем, что в сухую погоду издает самые разные звуки: от слабого писка до грохота, который будет слышен за несколько километров от бархана; от мелодичных, похожих на музыку органа, звуков до шума, напоминающего рев самолетного двигателя.

Если верить местным легендам, эти «песни» исполняют духи пустыни. Согласно другим поверьям, на поющем бархане слышны звуки фантастических зверей. Существует ещё немало народных поверий, объясняющих причины этого феномена, однако у науки есть свои предположения на этот счет.

Поющий бархан в Казахстане Фото: Алексей Сафронов / фотохостинг rtraveler.ru

Так, по мнению некоторых ученых, «петь» бархан начинает тогда, когда множество песчинок, движимые ветром, трутся друг о друга. А поскольку все они покрыты тонким налетом соединений кальция и магния, то звук получается так же, как если по струнам скрипки провести смычком, натертым канифолью.

По версии других ученых, причудливые звуки бархан начинает издавать потому, что меняется расстояние между песчинками, когда тот осыпается. В промежутки между песчинками воздух то попадает, то выходит из них, создавая удивительные звуковые колебания воздуха.

Кроме того, есть исследователи, которые считают, что «песни» бархана объясняются электризацией песка. Из-за трения песчинки заряжаются одноименными электрическими зарядами и начинают отталкиваться друг от друга, что и является причиной издаваемых ими «песен».

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В 1962 году ленинградский физик Всеволод Исидорович Арабаджи провёл ряд наблюдений, посвященных «поющим пескам». Чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук — от слабого писка до мелодии органа и даже грохота. Издаёт звуки лишь сухая песчаная масса.

Поющий бархан в Казахстане Фото: Михаил Туркеев / фотохостинг rtraveler.ru

Возникает вопрос, почему же не поют другие барханы? Оказывается, для того, чтобы пески «запели», необходимы некоторые условия. Во-первых, все песчинки должны быть круглыми, а их диаметр должен быть от 0,1 до 0,5 мм. Во-вторых, они должны иметь в своем составе кремнезем. И наконец, чтобы песок производил звуки, нужна определенная влажность.