10-летний мальчик побил мировой рекорд по запоминанию десятичных цифр числа Пи

Альберто Давила Арагон попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря феноменальной памяти.

10-летний житель Бристоля смог по памяти перечислить 280 десятичных знаков числа Пи всего лишь за одну минуту и тем самым установил новый мировой рекорд. Число Пи является бесконечным, но в простонародье сокращается до сотых (3,14), а его день символично отмечается 14 марта (14.03).

Именно в этот день юный гений Альберто Давил Арагон забрался на крышу городской обсерватории, чтобы в окружении математиков и опытных хронометристов перечислить гигантскую последовательность из 280 десятичных знаков числа Пи после запятой. Глаза мальчика при этом были завязаны, а город обдувал сильнейший ветер, но Альберто справился с поставленной задачей. По словам мальца, запоминать цифры ему помогают музыкальные навыки и чувство ритма, а дыхательные упражнения позволяют оптимизировать скорость произношения знаков.

Фото: Guinness World Records

Интересно, что изначально мальчика вдохновил на такой подвиг его директор. В марте 2024 глава школы устроил конкурс на запоминание цифр числа Пи с интерактивным и очень заманчивым призом – победитель мог бросить в лицо директору торт или пирог. Альберто такая награда очень вдохновила и он быстро побежал домой учить цифры числа Пи. В итоге мальчик выиграл конкурс, продекламировав на тот момент 150 знаков. Альберто получил свою награду (как и директор) и решил продолжить свой путь в тренировке памяти. Спустя год мальчик уже был готов показать на что способен всему миру, а заодно и прославить любимую школу.

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«Я люблю школу, и я также отличный ученик – просто немного болтливый, по словам моих учителей!»

Альберто очень понравилось ставить мировые рекорды и он надеется, что его история вдохновит других на реализацию своего потенциала. Особенно учителей и директоров, чье чувство юмора и хорошее настроение помогает ученикам раскрыть свои таланты!