12-сантиметровый червь поселился в щеке россиянки после укуса комара

Врач назвал такой случай первым в своей 10-летней практике.

В Подмосковье врачи удалили из щеки пациентки 12-сантиметрового глиста, который поселился там после укуса комара. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

51-летняя женщина обратилась в Люберецкую больницу с жалобами на отек и постоянный зуд в области щеки. Врачи заподозрили у нее доброкачественную опухоль и решили провести операцию.

«Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 см, затем наложили швы», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

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Он назвал этот случай первым в своей 10-летней практике. Женщина заразилась в результате укуса обычного комара, который был инфицирован гельминтозом.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.