13-летний мальчик упал с огромной высоты в Гранд-Каньон. А дальше случилось чудо

Мальчик упал с 30-метровой высоты. Между тем, его уже выписали из больницы.

13-летний Уайатт Кауфман из Северной Дакоты сорвался с выступа скалы во время семейной поездки к Гранд-Каньону. По словам властей, аварийным бригадам потребовалось два часа, чтобы спасти мальчика, упавшего с высоты 30 метров.

Уайатт был доставлен по воздуху в больницу Лас-Вегаса. У него были сломаны девять позвонков, диагностирован разрыв селезенки, коллапс легкого, сотрясение мозга, сломана рука и вывихнут палец. Но он был жив.

«Я вышел на уступ, а потом хотел отойти, чтобы другие люди могли сделать снимок. Присел на корточки, держась за камень одной рукой. Потом потерял хватку и свалился. Помню, как очнулся в машине скорой помощи, летел на вертолете, а затем попал в больницу», – Уайатт Кауфман.

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Поисково-спасательная группа службы национального парка закрепила спасательную веревку на крутой и узкой тропе и успешно подняла подростка обратно на край скады.

«Члены команды осуществили спасательную операцию с помощью технической веревки под большим углом и смогли безопасно достать его», – говорится в заявлении службы национальных парков.

Затем Уайатт был доставлен в детский травматологический центр для дальнейшего лечения, а после благополучно выписан.

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«Нам повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в гробу», – сказал Брайан Кауфман, отец подростка.

В среднем поисково-спасательные службы Гранд-Каньона ежегодно реагируют на более чем 300 обращений за помощью, начиная от теплового удара и заканчивая падением с обрыва. Чиновники парка предупреждают, что хотя тропа Bright Angel Point популярна и имеет живописные виды, она также очень крута. Посетителям напоминают всегда держаться на безопасном расстоянии не менее двух метров от края скалы.