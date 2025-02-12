14 февраля в Москве: куда отправиться

Романтика в парке: День влюбленных. В пятницу, 14 февраля, «Остров Мечты» приглашает всех влюбленных на уникальное свидание, полное романтики и волшебства. В этом году парк подготовил программу «Любовь как в кино».

Праздничные мероприятия в пространстве городского променада на площади «Москва» начнутся в 18:00. Вход свободный.

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В этот вечер площадь «Москва» окутает особая атмосфера: пространство украсят тематические гирлянды с 1000 маленьких лампочек, а диджей создаст неповторимое музыкальное сопровождение, наполняя площадь мелодиями, которые заставят сердца биться в унисон. Ценители интеллектуальных игр смогут принять участие в тематическом квизе и интерактивах от ведущего, посвященных Дню всех влюбленных. Победители получат призы от «Острова Мечты». Сохранить волшебные воспоминания поможет фотобудка «Нейрохудожник», где можно будет бесплатно сделать памятные снимки. Фотографии будут размещены в официальных сообществах «Острова Мечты» в социальных медиа.

Кульминацией праздника станет показ культовых фильмов на большом экране — площадь «Москва» превратится в настоящий кинотеатр. Кинопоказы пройдут в 22:00 и 01.00.