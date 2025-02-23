14-летний «человек-калькулятор» из Индии за день побил 6 мировых рекордов

Индийский подросток заявил, что развивать уникальные способности ему помогает йога.

14-летний Аарян Шулка из штата Махараштра в Индии недавно вошел в историю, побив сразу шесть мировых рекордов по устным математическим вычислениям всего за один день!

Во время мероприятия в Дубае, которое представители Книги рекордов Гиннесса провели, чтобы запротоколировать невероятные вычислительные способности подростка, Аарян с невероятной скоростью решил в уме сложнейшие математические задачи. Так мальчик за 30,9 секунд сложил в голове 100 четырехзначных чисел и 200 четырехзначных чисел за 1 минуту 9,68 секунд.

Среди других рекордов подростка, сертифицированных Книгой рекордов Гиннесса:

Сложение 50 пятизначных чисел за 18,71 секунды;

Деление 20-значного числа на 10-значное число (10 подходов) за 5 минут 42 секунды;

Самое быстрое умножение двух пятизначных чисел (10 подходов) за 51,69 секунд;

Самое быстрое умножения двух восьмизначных чисел (10 подходов) за 2 минуты 35,41 секунд.

Фото: Guinness World Records

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Помимо новых рекордов, Аарян также год назад сразил телевизионную публику, быстрее всех сложив 50 пятизначных чисел.

По словам мальчика, самое важное в его деле – это ежедневная практика. Подросток каждый день занимается математикой в течение 5-6 часов, а расслабляется с помощью медитаций Сахаджа-йоги. Аарян говорит, что практики помогают ему сохранять сосредоточенность и находить внутренний баланс.

Конечно, как и многим подросткам маленькому гению свойственны и простые житейские радости: он любит читать, играть в видеоигры и крикет, а благодаря своим способностям начал много путешествовать на различные конкурсы и шоу.

По рассказам родителей «человека-калькулятора», они заметили его уникальные способности очень рано, но сами при этом остаются совершенно «обычными» людьми.

«Аарян – такой один на миллиард, но я не думаю, что мы семья калькуляторов», — сказал отец подростка, комментируя его последние рекорды.

В семье признаются – такой статус для 14-летнего мальчика это большая ответственность, и их задача сделать так, чтобы он все-таки не перегрузился.