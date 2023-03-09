193 страны подписали соглашение о защите Мирового океана. Что теперь изменится?

Соглашение было подписано после почти двух недель переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Большая часть площади мирового океана считается международными водами. Планируется, что эта обширная и в значительной степени неуправляемая морская территория получит гораздо более мощную и широкую защиту в соответствии с новым соглашением ООН – Договор об открытом море.

Соглашение по Договору об открытом море ООН фиксирует правовые инструменты для создания морских охраняемых районов (МОР) – заповедников для защиты биоразнообразия океана, а также управления ими. МОР наложат ограничения на промысел, маршруты судоходства и разведочные работы, такие как глубоководная добыча полезных ископаемых.

Окончательный текст был согласован на встрече делегатов Организации Объединенных Наций на Межправительственной конференции по морскому биоразнообразию в районах за пределами действия национальной юрисдикции (BBNJ). Историческое соглашение является кульминацией длительных дискуссий, которые начались еще в 2004 году.

Реклама

«Эта акция – победа мультилатерализма и глобальных усилий по противодействию разрушительным тенденциям, с которыми сталкивается здоровье океана сейчас и с которым столкнутся будущие поколения. Это крайне важно для преодоления тройного глобального кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения», – Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН.

Историческое соглашение, более известное как «Соглашение об открытом море», устанавливает протокол для определения новых охраняемых районов в международных водах. На эту часть океанов, которая охватывает воды за пределами национальных юрисдикций стран на 370 км от берегов, приходится около двух третей всей морской среды.

Новый договор впервые устанавливает официальный механизм для создания дополнительных морских охраняемых районов в международных водах (или «открытом море»). По данным природоохранной некоммерческой супергруппы High Seas Alliance, в настоящее время только 1,2% открытых морей Земли находятся под защитой.

Соглашение, которое еще должно быть ратифицировано ООН, чтобы вступить в силу, устанавливает правовую основу для увеличения территории защищенного океана до полных 30%. Этот 30-процентный ориентир был первоначально изложен в отдельном обязательстве Организации Объединенных Наций по сохранению биоразнообразия в декабре 2022 года.

Кроме того, соглашение означает, что на охрану океана направят дополнительные средства. Также оно определяет условия использования и обмена научной информацией и технологиями между странами. Кроме прочего, соглашение диктует новые требования к прозрачности международного мониторинга морской среды.

«Этот новый договор является важным шагом в защите морской жизни и биоразнообразия в международных водах, охватывающих более половины земной поверхности. Воды, на которые распространяется соглашение, «обеспечивают среду обитания для бесчисленных видов и поддерживают жизнь и средства к существованию миллиардов людей во всем мире. Договор дает надежду на то, что реальная и прочная защита от изменения климата и деятельности человека находится в пределах досягаемости для океана», – Рик Мюррей, заместитель директора Океанографического института Вудс-Хоул.

Кристофер Редди, еще один морской ученый из Вудс-Хоул, отмечает, что, хотя защита 30% Мирового океана может показаться довольно серьезной мерой, «это не чрезмерное бремя».

Правда, без ложки дёгтя не обошлось: окончательная версия Соглашения об открытом море еще должна быть ратифицирована государствами-членами ООН, чтобы официально вступить в силу. Если судить по прошлым договорам ООН, на это могут уйти годы. Но будем надеяться, что договор утвердят как можно скорее.