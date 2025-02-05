20 млн за парковку: этот автомобиль уже год стоит на платной стоянке аэропорта

Серый Volkswagen Golf уже год не забирают с платной стоянки берлинского аэропорта.

В Германии ищут владельца автомобиля, который год простоял на краткосрочной парковке. Теперь водитель должен за стоянку немыслимую сумму – 201,480 евро (более 20 миллионов рублей).

Краткосрочная парковка автомобиля прямо у дверей аэропорта Берлин-Бранденбург – удовольствие не из дешёвых: первые десять минут остановки являются бесплатными, далее стоимость повышается в зависимости от желания владельца припарковать автомобиль на 30 минут, час или оставить на целые сутки. В последнем случае стоимость парковки составит более 500 евро в день (около 51 тыс. рублей по настоящему курсу).

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Для владельца подержанного автомобиля типа Volkswagen Golf решение надолго оставить машину на краткосрочной парковке изначально было лишено всякого смысла и преимуществ. Возможно, забывчивый владелец автомобиля потом решил, что дешевле будет приобрести себе новую машину.

В руководстве компании по управлению парковкой воздушной гавани считают, что дело с машиной нечисто. Серый автомобиль VW Golf находился в аэропорту с января 2024 года, но заметили это лишь спустя несколько месяцев. К удивлению многих, в руководстве делать с этим ничего не стали – вообще ситуация с брошенными автомобилями в аэропортах регулируется не лучшим образом. Время от времени на долгосрочных парковках находят оставленные транспортные средства, но и цены за парковку вдали от входа значительно ниже.

В полиции считают, что прославившийся на весь мир автомобиль мог быть украден и брошен в аэропорту – сообщается, что его номерные знаки относятся к городу Ганновер и марке машины не соответствуют.

Представители парковочной службы сообщили, что смогут взыскать огромный долг за парковку только если установят личность владельца — пока что это сделать не удалось — и если у него найдутся необходимые средства. 28 января автомобиль наконец-то отбуксировали с краткосрочной парковки, но о дальнейшей его судьбе не сообщается.