200 лет спустя по следам Чарльза Дарвина отправляется морская экспедиция

Ожидается, что на плавание уйдет два года.

Голландское судно Oosterschelde отплыло из Плимута, ознаменовав начало двухлетней миссии, в ходе которой исследователи будут изучать виды, открытые Чарльзом Дарвином и разрабатывать проекты по их спасению.

Лодка будет служить плавучей лабораторией в море и в портах. На пути участники экспедиции встретятся с парой сотен юных натуралистов и защитников природы со всего мира. Миссия получила название Darwin200.

«Речь идет о надежде, о будущем и об изменении мира», – Стюарт Макферсон, руководитель миссии.

Он отметил, что молодые ученые в возрасте от 18 до 25 лет «не позволят животным или растениям сорваться в пропасть со скалы вымирания».

В 1831 году Дарвин отправился на корабле HMS Beagle в пятилетнее путешествие: маршрут пролегал вокруг Южной Америки и затронул Австралию с Новой Зеландией.

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Парусное судно Oosterschelde Фото: Daniel Dawson

Корабль Oosterschelde совершит первую остановку на Канарских островах, а затем пересечет Атлантический океан в Бразилию. Он проплывет вдоль восточного побережья Южной Америки и вверх по ее западному побережью к Галапагосским островам, где Дарвин сделал некоторые из своих самых важных открытий.

Миссию поддержала праправнучка Чарльза Дарвина – ботаник Сара Дарвин. Она отметила, что величайшим наследием ее предка было признание места человека в природе.

«Я всегда думаю, что очень важно каждый день напоминать себе, что люди и весь остальной живой мир имеют общее происхождение. Дарвин 160 лет назад объявил, что мы связаны со всей остальной природой. Мы не выше ее, мы часть природы», – Сара Дарвин.

Oosterschelde отправится в Австралию и Новую Зеландию, а затем вернется в Южную Америку, после чего снова пересечет Атлантический океан, прежде чем вернуться в Англию.