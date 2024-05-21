21 мая – День полярника в России. Интересные факты про исследователей полюсов

Вместе с Минприроды России рассказываем, как живут и работают последователи «папанинцев».

История День полярника традиционно связывают с 21 мая 1937 года, когда отважные папанинцы высадились на лёд возле Северного полюса. В этот день началась работа по оборудованию первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1».

Арктика: «Северный полюс-41»

В 2013 году экспедиции российской дрейфующей научной станции пришлось остановить из-за таяния льдов. Но специалисты не сдались перед потеплением: они обобщили опыт предшествующих 40 экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий. Так было принято решение создать ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Её строительство заняло больше четырёх лет. Стартовавшая в 2022 году экспедиция «Северный полюс-41» стала продолжением российского изучения Арктики.

Судно, не имеющее аналогов в мире, одновременно является для полярников транспортом, домом и научно-исследовательским центром. В начале мая этого года платформа завершила свой первый рейс. После 20 месяцев работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана полярники прибыли в порт Мурманска.

Теперь программы дрейфующих станций больше не зависят от непредсказуемости льда – и следующая экспедиция, «Северный полюс-42», запланирована на осень 2024 года.

Кем работают полярники?

Полярники – люди самых разных профессий. Океанологи изучают моря и океаны, гляциологи – ледники, гидрохимики – химический состав воды и снега, аэрологи следят за погодой в верхних слоях атмосферы, а метеорологи – за нижними.

Благодаря их труду в суровых условиях за период работы станции «Северный полюс-41» была выполнена программа из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного ледовитого океана до стратосферы.

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Антарктика: «Восток»

Полярные станции, на которых живут и работают учёные, существуют на обоих полюсах нашей планеты. В Антарктиде действуют 10 российских станций: пять сезонных и пять круглогодичных. До недавнего времени условия там были весьма скромными. Сегодня инфраструктуру станций обновляют.

Например, в Антарктиде в начале этого года введён в опытно-промышленную эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток». Он представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков общей площадью более трёх тысяч квадратных метров: там с комфортом могут разместиться до 15 человек в зимний период и до 35 человек – в сезонный.

Для возведения нового зимовочного комплекса в Антарктиде строителям пришлось пройти специальную подготовку на Эльбрусе. Дело в том, что условия на станции «Восток», без всякого преувеличения экстремальные и людям, не прошедшим обучение и тренировки, будет по-настоящему сложно. Здесь настоящее высокогорье – почти 3,5 тысячи метров над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, максимально сухой воздух, жёсткое ультрафиолетовое излучение.

В Антарктиду по воздуху

Для развития международного сотрудничества и международных авиаперевозок в Антарктиде была обновлена взлётно-посадочная полоса на станции «Прогресс». Место её расположения – важный логистический центр не только для России, но и для других стран. Модернизация позволила местному аэродрому Зенит принимать тяжелые авиалайнеры на колесных шасси типа ИЛ-76, а также самолёты малой авиации. Такая инфраструктура помогает учёным и полярникам из Индии, Китая, России и Южной Африки преодолевать тысячи километров всего лишь за несколько часов.

Чтобы убедиться в надёжности аэродрома, геофицизики оценили площадку с точки зрения множества параметров – в том числе безопасности ледниковых трещин.