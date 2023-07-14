3 легких способа начать, наконец, заниматься спортом. Советует чемпион России

Михаил Кокляев дал три совета новичкам.

Многие люди стараются похудеть к лету и идут в спортзал зимой или весной. Но большинство в итоге бросает это занятие: ведь обрести красивую форму за два-три месяца практически невозможно. К тому же, спорт должен приносить удовольствие, а не вредить мышцам и вызывать раздражение. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал Russian Traveler, как правильно приучить себя к залу, и дал три совета новичкам.

Михаил Кокляев восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Главное — понимать, что преображение тела не будет мгновенным. Начинающие часто завышают ожидания уже от первой тренировки. Или резко включаются в фитнес, и не дают телу время на отдых. Не нужно сразу приступать с уровня профессионала, например, брать большой вес на штанге еще на пробном занятии. Это серьезный риск получить серьезную травму или быстро потерять интерес к спорту.

1. Восстанавливайте силы

Обязательно восстанавливайте силы. Любая тренировка — нагрузка на все тело. Чтобы мышцы приобрели красивую форму и восстановились, нужно делать передышки. Новичкам рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю. Если хотите ежедневные нагрузки, то либо чередуйте упражнения на разные группы мышц, либо сократите время. Не забывайте подключать кардионагрузки — медленный бег или ускоренную ходьбу 10-15 минут.

2. Чувствуйте тело

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Чувствуйте тело. Не стоит сильно перегружать мышцы. Если сложно дышать, кружится голова, темнеет в глазах — останавливайтесь. Усиленная нагрузка не ускорит результат, а даст обратный эффект.

Врачи рекомендуют еще в начале тренировок определить оптимальные для себя скорость дыхания и частоту пульса. А затем отслеживать их во время тренировки. Если они вдруг стали заметно выше нормы, срочно сделайте паузу: попейте воды, переведите дух. Для удобства многие покупают финтес-браслеты, чтобы отслеживать частоту сердечных ударов, но можно и проверить пульс самостоятельно. Чтобы не ждать целую минуту, сосчитайте количество ударов за 20 секунд и умножьте их на три. Максимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС) можно рассчитать по формуле 220 минус ваш возраст: от этой цифры лучше не превышать 60-70%. Узнайте эту частоту и старайтесь укладываться в нее.

3. Выбирайте тренировки по душе

Выбирайте направления по душе. Найдите вид активности, который приносит удовольствие — сейчас много вариантов фитнеса с разной интенсивностью, поэтому найти свой будет легко.

И обязательно хвалите себя за успехи. Только личные ощущения будут работать как 100% мотивация. Следите, получаете ли удовольствие от процесса и результата? Нравится ли заботиться о себе таким образом? Положительные ответы указывают, что вы на верном пути. А прогресс должен быть постепенным.