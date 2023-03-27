31 марта в усадьбе города Видное состоится гастрономический ужин

Гостей вечера ждут 7 гастрономических курсов с вином от «звездного» шеф-повара.

31 марта в отеле Palmira Garden Hotel & SPA, в ресторане Salazkin состоится авторский ужин от шеф-повара Дениса Демьянова.

Ужин будет состоять из 7 гастрономических курсов с вином: на аперитив предложат осьминога с цитрусом и мускул с бородинским хлебом и брусникой, горячие закуски будут представлены в виде копченой форели с ревенем и цветной капусты с сыром грюйер, основной курс будет состоять из вырезки бычка с соусом бордолез и палтуса с виноградом, а на десерт подадут медовый бисквит с кремом из сгущенки.

Фото: Palmira Garden Hotel & SPA

Отель Palmira Garden Hotel & SPA расположен на территории усадебного комплекса Тимохово-Салазкино в окружении парка. Доступное расстояние до центра Москвы позволяет наслаждаться гармонией с природой в историческом месте, в то же время находясь вблизи разнообразия достопримечательностей и инфраструктуры столицы.

Автором вечера выступит шеф-повар Novikov school – Денис Демьянов.

Денис Демьянов начал свою карьеру с работы в гостинице «Президент-отель», где он готовил для высокопоставленных чиновников и правительственных делегаций. После этого он изучал японскую кухню, а затем посвятил пять лет совершенствованию в области испанской кухни.

Попав в Novikov School, Денис дважды принимал участие в конкурсе Bocuse d’Or Russia: в 2017 году их команда получила «бронзу», а в 2019 – «серебро». Денис — преподаватель профессионального направления Novikov School, за свою преподавательскую деятельность выпустил более 700 студентов. Участвует в гастрономических путешествиях с Novikov School Camp. Готовил на Алтае, Байкале, в отреставрированном историческом тереме Асташово (Костромская область, Чухлома).