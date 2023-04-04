33 пловца на Гавайях преследовали стаю дельфинов: их задержала полиция

По закону штата это запрещено.

Должностные лица Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев передали 33-х пловцов в правоохранительные органы США после того, как они предположительно преследовали группу длинннорылых дельфинов (Stenella longirostris) в заливе Хонаунау на побережье Большого острова.

Как видно на кадрах с беспилотника и фотографиях, опубликованных Департаментом, 33 пловца приблизились к стае дельфинов и были встречены правоохранительными органами на берегу. Департамент земельных и природных ресурсов также утверждает в своем пресс-релизе, что пловцы «загоняли» и «преследовали» стаю дельфинов. Расследование инцидента в настоящее время проводится Отделом охраны и охраны ресурсов Департамента земельных и природных ресурсов.

Реклама

Закон штата Гавайи требует, чтобы пловцы оставались на расстоянии не менее 45 метров от дельфинов в водах штата. Это правило было введено в действие в 2021 году Национальным управлением океанографии и атмосферы (NOAA) в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих и распространяется на всю воду в пределах 3,2 км от побережья основных Гавайских островов.

Закон запрещает кормить и беспокоить морских млекопитающих, поскольку дельфины могут привыкнуть принимать пищу из рук человека, что может подавлять их естественные инстинкты кормления и заставлять их брать наживку из рыболовных снастей или потреблять зараженную пищу.

В случае с длиннорылыми дельфинами NOAA сообщает, что этот конкретный вид ведет ночной образ жизни и использует дневное время для воспитания и общения своих детенышей, а также для отдыха во время ночной охоты. Взаимодействие с людьми в течение дня может нарушить цикл отдыха животных.