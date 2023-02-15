4-летнюю девочку спасли в Турции. Она провела 178 часов под завалами

Девочка пережила неделю настоящего ада.
Девочка провела неделю под обломками здания, разрушенного в результате землетрясения в Турции: чудесным образом ее нашли, спасли и доставили в безопасное место.
На кадрах спасательной операции видно, как девочку по имени Мирай выносят из-под груды обломков в Адыямане после мучительных 178 часов под завалами.
Это дает надежду родственникам пропавших. Спасательные работы продолжаются круглосуточно, число погибших в результате двух мощных землетрясений, которые обрушились на юго-восток Турции и север Сирии 6 февраля, уже превысило 35 000 человек.
На выходных из-под завалов достали других выживших. В воскресенье спасатели извлекли из-под обломков 11-летнюю Лену Марадини, которая провела под обломками более 160 часов – недалеко от эпицентра землятрясения эпицентра в Хата. Женщину по имени Наиде Умай также спасли из-под обломков неподалеку (спустя почти 175 часов).
Почитайте, как российский пес спасает пострадавших от землетрясения в Турции и как спасателям удалось вызволить мальчика, который часами напролет оберегал своего попугайчика.
Почему последствия землетрясения в Турции оказались такими разрушительными?
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