4-летнюю девочку спасли в Турции. Она провела 178 часов под завалами

Девочка пережила неделю настоящего ада.

Девочка провела неделю под обломками здания, разрушенного в результате землетрясения в Турции: чудесным образом ее нашли, спасли и доставили в безопасное место.

На кадрах спасательной операции видно, как девочку по имени Мирай выносят из-под груды обломков в Адыямане после мучительных 178 часов под завалами.

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Это дает надежду родственникам пропавших. Спасательные работы продолжаются круглосуточно, число погибших в результате двух мощных землетрясений, которые обрушились на юго-восток Турции и север Сирии 6 февраля, уже превысило 35 000 человек.

На выходных из-под завалов достали других выживших. В воскресенье спасатели извлекли из-под обломков 11-летнюю Лену Марадини, которая провела под обломками более 160 часов – недалеко от эпицентра землятрясения эпицентра в Хата. Женщину по имени Наиде Умай также спасли из-под обломков неподалеку (спустя почти 175 часов).

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