4 способа создать уютную атмосферу дома

Четыре аспекта, которые помогут вам превратить собственную квартиру в место силы.

Создайте комфортное для себя и стильное пространство

Обычно каждая из комнат в доме выполняет сразу несколько функций: спальня может служить одновременно кабинетом, гардеробной и «спортзалом» для утренней зарядки, а в гостиной можно не только принимать гостей, но и устраивать атмосферные вечера для себя любимых – с бокалом вина, интересной книгой или сериалом.

Предусмотреть как можно больше сценариев использования пространства – и организовать пространство со вкусом – помогут мебельные коллекции умного зонирования. Например, NAPOLI – новинка бренда Дятьково Design. Ее ассортимент включает мебель для спален, гостиных, прихожих и рабочих кабинетов. Все элементы легко комбинируются между собой, что позволяет найти удачное планировочное решение для квартиры любой площади и конфигурации.

NAPOLI выполнена в неоклассическом стиле, который получил современное прочтение благодаря авторскому дизайну. Тонкая рамка на фасадах, характерная для неоклассики, объединена с трендовым декором в виде вертикальной фрезеровки. Современную легкость интерьеру придают высокие опоры тумб и комодов, стеклянные витрины с подсветкой и стеллажные системы.

Включите музыку под настроение

Музыка способна влиять на наше настроение – доказано учёными. Создать атмосферу для романтичного ужина, бодрой уборки, медитации и любых других занятий поможет портативная водонепроницаемая колонка soundcore Motion X600.

Уровень защиты от воды IPX7 делает устройство непромокаемым: его будет не страшно даже взять в ванную (может быть кстати, если вы вдруг решите устроить спа-день со свечами и скрабами под расслабляющую музыку). А ёмкость батареи обеспечит до 12 часов звучания на одном заряде.

soundcore Motion X600 идеально впишется в любой интерьер благодаря компактным размерам, стильному корпусу и неброским цветам, а удобная ручка и относительно небольшой вес позволит без труда переносить её из одной комнаты в другую (или даже захватить на дачу, если возникнет необходимость). 5 драйверов, 5 усилителей и передовой цифровой сигнальный процессор помогут ощутить полное погружение в музыку. К тому же благодаря мощности в 50 Вт колонка заполняет всё окружающее пространство насыщенным звуком, создавая эффект театрального звучания.

Почитайте интересную книгу

Реклама

Что может быть уютнее, чем читать вечером книгу? Можно обратиться к любимой классике, а можно оценить новинку – например, роман «Ген Рафаила» Кати Качур. Это третий роман писательницы, в основу которого лег её личный опыт по отслеживанию лис в поволжских лесах ещё в студенчестве.

Но лисицы здесь – не главные герои, а лишь повод к размышлению о жизненных ценностях: ведь именно у них испанский учёный обнаруживает так называемый «ген Рафаила» – ген излишней доброты и доверчивости.

Это история о человеческих отношениях и жизненном опыте, приправленная философскими вопросами и библейскими мотивами. А ещё она – о любви, пусть не о романтической, но простой человеческой привязанности. Уютно устроившись в кресле с чашкой горячего чая, вы окунетесь в мир, где доброта, уязвимость и милосердие соседствуют с непростыми судьбами героев в маленькой заволжской деревне.

Обеспечьте комфорт питомцу

О себе позаботились – нужно и о четвероногих друзьях подумать! Сон играет ключевую роль не только в нашей жизни, но и в жизни животных. Особенно он важен для развития питомцев, когда они ещё совсем маленькие — для здорового роста щенки и котята нуждаются в 20 часах качественного отдыха! С учетом этих потребностей бренд товаров для домашних питомцев Triol разработал новинки линейки Puppy — нежные плюшевые лежанки и пледы «Малыш» для крепкого сна.

Новые аксессуары Triol Puppy особенно пригодятся тем, кто готовится к появлению дома нового пушистого члена семьи. Пледы и лежанки изготовлены из дышащих материалов на российском швейном производстве. Мягкие, рельефные, плюшевые аксессуары в нежных оттенках создают ощущение безмятежности и защиты. Они обеспечивают комфортную среду для животных, не занимают много места и органично вписываются в домашние интерьеры. Также изделия просты в уходе — для бережной чистки подойдет режим деликатной стирки на минимальных температурах.

Лежанка «Малыш» представляет собой не только спальное место, но и безопасную зону для питомца, в которой он растет и привыкает к дому. Для удобства предусмотрены бортики по периметру, съемная двусторонняя подушка и антискользящее дно. А чтобы каждый смог подобрать идеальный вариант для своего четвероногого друга, аксессуар представлен в двух размерах: S (400*400 мм) и M (500*500 мм).

Плед выполнен из двустороннего материала и особенно полезен в период карантина. На первом этапе социальной адаптации малышам нельзя гулять без дополнительной защиты — пока щенок будет изучать мир вокруг, новинка Triol поможет сохранить его в тепле на руках хозяина. Изделие незаменимо во время неспешных прогулок, плановых выходов в свет и длительных путешествий.