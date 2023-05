40 крокодилов убили фермера в Камбодже

Он разводил этих рептилий и погиб в результате несчастного случая.

Заводчик крокодилов погиб после того, как на него напали 40 рептилий. Кровавый инцидент произошел в Камбодже, когда мужчина упал в вольер с крокодилами.

Луан Нам много лет занимался крокодиловым бизнесом. Он даже был президентом Ассоциации крокодилов Камбоджи. Сообщается, что мужчина подошел к вольеру не с той стороны – там, где не было ограждения. Он подстрекал одного из крокодилов, используя палку, чтобы забрать яйца, однако хищник, по-видимому, дернул палку на себя, затянув мужчину внутрь вольера.

Упав в крокодиловый загон, Луан Нам был окружен 40 другими крокодилами, которые растерзали его. Позже останки Нама были извлечены из вольера.

По данным специалистов, из 26 видов крокодилов только восемь регулярно нападают на людей.

К наиболее известным нападениям на людей причастны гребнистый крокодил (Crocodylus porosus), нильский крокодил (C. niloticus), миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis), болотный крокодил (C. palustris), острорылый крокодил (C. acutus) и черный кайман (Melanosuchus niger).

Центральноамериканский крокодил (C.moreletii) и крокодиловый кайман (Caiman crocodilus) также довольно регулярно нападают на людей. Между тем западноафриканские крокодилы (C.suchus), гавиаловые крокодилы (Tomistoma schlegelii) и австралийские узкорылые крокодилы (C. johnstoni) намного реже атакуют человека.

Во многих регионах трудно оценить частоту нападений крокодилов на человека – учитывая, что многие атаки происходят в изолированных местах. Возможно, атак было больше, чем задокументировано. Кроме того, инциденты со смертельным исходом регистрируются с большей вероятностью, чем инциденты без летального исхода.

Также фиксация нападений крокодилов на людей зависит от того, охраняется ли конкретный вид рептилий, или нет. Так, записи о нападениях гребнистых крокодилов в северной Австралии с 1971 года (когда этот вид получил статус охраняемого) являются более точными и содержат гораздо больше информации, чем многие инциденты до этого.